sin fueros

Saludo y broma interna

En la Villa del Carril, Capital, el Frente Renovador, de Franco Aranda, recibió apoyo de cara a 2023. En las redes circuló una imagen del dirigente y sus aliados saludando a los vecinos y peronistas bromearon con que fue un gesto de despedida de la competencia.

Cocinando el futuro

El subsecretario de Abordaje Territorial, Cristian Morales, visitó a una mujer que logró un trabajo formal en cocina gracias al programa Vincular. A raíz de eso, referentes especularon que el dirigente, con su agrupación Concepto, "cocina" un armado para 2023.

En un acto en Concepción, no sólo estuvieron las autoridades de la Junta del PJ de esa localidad, sino también las tres restantes (Capital Centro, Desamparados y Trinidad), funcionarios y el intendente Emilio Baistrocchi, en una señal de unidad política partidaria. Pero, en la actividad, también estuvo Carlos Lorenzo, quien se encamina a competirle al jefe comunal, y un grupo de su equipo. Su presencia no pasó desapercibida. Un dirigente oficialista comentó que no entendió la movida, dado que fue "como ir al acto de un rival", mientras que otro, más picante, dijo que asistió para marcar la cancha.

- Caretas

Desde el Frente Patria Grande, cuyo líder local es Eduardo Camus y la referencia nacional es Juan Grabois, elaboraron un video para "pegarle" al intendente de Rawson, Rubén García. La grabación muestra a un grupo de personas que se saca la careta con la imagen del jefe comunal a modo de decepción ante su gobierno. Sucede que el uso de la careta fue una estrategia que usó la agrupación para instalarlo en el electorado en 2019 cuando lo apoyaba. Camus integró el equipo de García, pero se alejó.

- Cruce

En el juicio por la causa de expropiaciones, hubo defensores que entendieron que el querellante Rubén Pontoriero trató de "torpes" a alguno de ellos por haber solicitado la suspensión de juicio a prueba para dos imputados, dado que había expresado que "nadie puede alegar a su favor su propia torpeza" cuando argumentó que la probation fue presentada fuera de término. El que recogió el guante fue el abogado Nasser Uzair, quien había hecho uno de los planteos. El defensor calificó la frase como "lamentable" y que lo sorprendió "por la falta de conocimiento del derecho Civil". Además, remarcó que los jueces indicaron que la presentación fue hecha en tiempo y forma, aunque fue rechazada por el tribunal.