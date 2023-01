Sin fueros

Puntería

En una colonia, el ministro Aballay jugó al sapito, le elogiaron su puntería y bromearon con que acierte con su lugar en Pocito.

En carrera y con pintadas

En el equipo de Andrés Chanampa, candidato a intendente de Chimbas, estaban eufóricos, ya que aseguraban que fueron los primeros que salieron a pintar y dejar en claro el alineamiento del diputado con Uñac.

- Bronca



En el municipio de Rawson aún están que trinan con los concejales giojistas y del Pro. No sólo porque interpelaron al intendente Rubén García y hasta le hicieron una denuncia penal, sino también porque no aprobaron el presupuesto 2023, la actualización del régimen de compras y del valor de los nichos del cementerio. Así, el jefe comunal tendrá que manejarse con los valores del presupuesto 2022 y, cuando quiera incrementar una partida, deberá pasar por la autorización del Concejo Deliberante. Además, al no tener nuevos montos en el régimen de compras, muchas de las adquisiciones las tendrá que hacer por licitación pública. "Un corsé importante", reconoció un funcionario.



- Mensaje



En el sector liberal llegó un mensaje de WhatsApp de Carlos Kikuchi, el armador político del diputado nacional de la Libertad Avanza, Javier Milei. El contenido respaldaba y avalaba a los partidos y agrupaciones que forman parte del espacio libertario sanjuanino. Ahí están ADN, la Cruzada, el Partido Libertario, Ideas de la Libertad, el Partido Demócrata, el Demócrata Cristiano y el Pro disidente. El mensaje apuntó a resaltar la ausencia del empresario Sergio Vallejos, que apunta a formar su partido Evolución Liberal y que ha tenido diferencias con sus exsocios, al punto de que lo excluyeron del frente.



- Votos



En Valle Fértil cuentan que el diputado Silvio Atencio contaba, en su candidatura a intendente, con el respaldo del personal del Parque Ischigualasto, basado en su paso por el complejo. Pero, como también se lanzó el actual administrador, Emilio Fernández, los trabajadores se habrían plegado a este último. La conquista de votos está a full en el Valle.