Calma en Jáchal tras la tormenta

En la presentación del frente SJxT, el intendente de Jáchal, Miguel Vega, reunió a los postulantes a la jefatura comunal para mostrar unidad, Matías Espejo pidió la foto y Jorge Barifusa dijo que Vega "es el mejor candidato a diputado". Días antes, había tenido fuertes cruces.

- Colegio

DIARIO DE CUYO publicó la semana pasada en esta sección que "hay quienes" aseguraban "que se dispararía un jury de enjuiciamiento" contra el juez Benedicto Correa si concedía la probation al funcionario judicial Mario Parisí, acusado de provocarle lesiones y amenazar a su expareja. Incluso, se explicaba que en el Ministerio Público sostienen que, sin el aval fiscal, no se puede otorgar dicho beneficio, cosa que no sucedió en este caso. El trascendido horrorizó al Colegio de Magistrados, el que emitió un comunicado sin mencionar a este medio, aunque se trató de un claro mensaje. Las autoridades destacaron que la publicación "pretende condicionar el accionar" de Correa. En la entidad parece que no entienden que lo que hizo este diario fue reflejar una versión que circula en Tribunales y entre magistrados que, justamente, representan. Inclusive, también circuló que el Colegio no salió en defensa de otros jueces que se han sentido presionados y que llamó la atención que lo hiciera en esta causa en particular.

- Ausencias

En JxC hubo quienes se mofaron que en el acto del frente libertario ni siquiera estuviera Alfredo Avelín en la mesa de autoridades, sumado a que se alejó su hermana Nancy y Martín Turcumán.