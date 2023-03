¿Apoyo a la reelección?

El presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, visitó Caucete para participar de la inauguración de pavimentos. Si bien su presencia fue de tipo institucional-gubernamental, entre los seguidores de la intendenta Romina Rosas remarcaban el acuerdo entre ambos para la elección, en la que la jefa comunal tendrá una dura interna.

¿Festejo anticipado?

Al participar del cierre de los Carnavales de la Familia, el intendente de San Martín, Cristian Andino, fue subido en andas y bañado en espuma. Al parecer, la situación le gustó al jefe comunal, por lo que allegados dijeron que ojalá ocurra lo mismo cuando, a quien él apoye, gane las elecciones comunales. El problema es que todavía no ungió a un alfil.

- Tensión

En Jáchal, cuentan que el diputado Jorge Barifusa analizó seriamente bajarse de su candidatura a la Intendencia. Dicen que hubo gestos que no le gustaron, como una foto grupal con el resto de los postulantes en la que no aparecía. Además, allegados trataron de explicar que no dijo lo que dijo, cuando en esta sección salió publicado que, en la previa de una foto entre referentes, manifestó que Miguel Vega era el mejor candidato a diputado. El tema fue que un periodista de este medio había tirado la pregunta y escuchó la respuesta de Barifusa, la que se dio en un marco de bromas y buen clima, al punto de que fue el propio Vega el que había reunido al grupo y Matías Espejo, otro de los aspirantes, había pedido que se retratara la imagen con su celular. Tras esos vaivenes, el diputado publicó en Instagram que "yo no elijo al diputado" y resaltó que "hoy digo, sí, soy candidato a intendente".

- Aceleración

En la inauguración de un local de una agencia de autos, el gobernador Sergio Uñac quedó asombrado por un Falcon antiguo, impecable, que se encontraba en exhibición. Con autorización del dueño, el mandatario se subió y lo aceleró a fondo. Trascendió que se lo escuchó señalar a Uñac que se sintió como en la competencia electoral, acelerando para dar pelea.

- Firme

El viernes, el intendente de Rawson, Ruben García, dejó inaugurado un Centro de Acción del Partido Justicialista. Tras el encuentro, circuló un mensaje por las redes sociales en el que se aseguraba que el jefe comunal le indicó a sus seguidores y colaboradores que "en los próximos días lanzará su campaña" en busca de la reelección. El mensaje corrió a pesar de que se mantiene la versión de que se bajará.