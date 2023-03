sin fueros

Reanimador político

El intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, aprendió técnicas de RCP. Allegados bromearon con que las necesitará para reanimar a competidores políticos de su mismo frente para que puedan captar la mayor cantidad de votos.

- Soledad

Daniel "Gringo" Olivares es un dirigente caucetero, exfuncionario de la gestión de Julián Gil, que está procesado por un delito sexual y, tras ser excarcelado, se lanzó como candidato a intendente. Según trascendió, le pidió al Tribunal Electoral que, por su situación procesal ante la Justicia penal, dictamine si está habilitado para postularse. El organismo deberá resolver el planteo, pero todo indica que la presentación es extemporánea, ya que la revisión de si una persona puede o no participar de una elección se hace tras la presentación de candidaturas. Para poder competir, Olivares comenzó con los trámites para armar su partido municipal El Trébol, pero el plazo para inscribir las fuerzas políticas venció el 5 de este mes, por lo que ya no lo puede hacer. La única chance es que lo habilite alguno de los cuatro frentes electorales, lo que se ve difícil dado que ninguno tiene intenciones de pegarse al exfuncionario, dijeron en el departamento.

- Inspección

En los alegatos durante el juicio de la Caja MOB, la abogada querellante le indicó al tribunal que "sería bueno" que realizaran una inspección ocular del terreno por el cual la entidad fue estafada. El planteo no pasó desapercibido, al punto que uno de los jueces, Benedicto Correa, le consultó a la profesional si se trataba de un pedido formal o de una mera expresión. Lo llamativo fue que la letrada sostuvo su postura de la conveniencia de que los magistrados recorrieran el terreno de Santa Lucía. Ante la expresión, el magistrado le indicó que el planteo "es un poco extemporáneo", ya que en los alegatos se deben exponer los argumentos acusatorios o defensivos y el pedido de pena o absolución, además de que no se pueden formular nuevos pedidos de pruebas. La frase de la profesional no pasó desapercibida, ya que en los pasillos, entre risas, se comentaba que el tribunal podía hacer la inspección, "pero después de dictar la sentencia".

- Señales

El dirigente del Pro, el sarmientino Mauro Carelli, mantuvo el silencio luego de que este medio diera a conocer que hay versiones que indican que pasará a jugar al frente de Sergio Uñac. Sin embargo, habló en un medio del departamento, en el que reveló que tuvo diferencias con Juntos por el Cambio y que tuvo una charla muy positiva con el Gobernador, aunque dijo que todavía no había nada cerrado. No obstante, las fuentes dan por hecho el pase.