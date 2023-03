sin fueros

Con rivales en la mira

En una recorrida por el equipo de Mami Hockey del Club Sportivo Rivadavia, la candidata a intendenta, Alejandra Venerando, aprovechó para recordar viejos tiempos de jugadora. Si bien dijo "¡Qué ganas de jugar me dieron!", allegados bromearon con que apuntó a que intentará "gambetear a sus rivales internos" y ganar la elección, superando a los referentes de Fabián Martín.

Bailes y tironeos

Al ver la imagen de Laura y su padre "Pepe" Villa en un festejo de UPCN, operadores políticos recordaron que a la concejal la están tentando los candidatos a intendente de Rivadavia Marcelo Delgado y "Pancho" Guevara, mientras el líder del gremio con mayor cantidad de afiliados apunta a que sea postulante a diputada.

- Querella

¿Quién es ese tal Vallejos? Eso es lo que dicen que preguntó el fiscal General Eduardo Quattropani, miembro del Tribunal Electoral, luego de que escuchara definiciones públicas del empresario textil Sergio Vallejos, quien aseguró que va como candidato a gobernador con su lista Evolución Liberal dentro de UxSJ. Luego de que el organismo electoral lo intimara a dejar de utilizar los símbolos de Javier Milei y que, en el caso de que no lo hiciese, se exponía a incurrir en el delito de desobediencia judicial, el empresario le dijo a este medio que "esto es un segundo round Vallejos-Quattropani. Ya tuvimos un encontronazo en Flagrancia. Me acusó de delitos que tienen 6 años y medio de prisión (en referencia a una causa que tuvo en pandemia al abrir su fábrica en aislamiento, de la que fue absuelto). Ahora me acusa que hay de 15 días a un año de prisión". El jefe de los fiscales también escuchó otras declaraciones "agraviantes", por lo que señalan en su entorno que prepara una querella "por una cifra varias veces millonaria", dado que, indicaron, no es de consentir ofensas.

- Trinidad

En la última reunión que mantuvo el Ejecutivo con autoconvocados docentes, trascendió que del encuentro participaba el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent. En realidad, el funcionario no se encontraba en el lugar, sino que estaba en su oficina en el Centro Cívico. Así, al escuchar que estaba en dos lugares al mismo tiempo, empleados lo chicanearon con que también lo habían visto de campaña en Pocito. Así, dijeron que era como la Santísima Trinidad, ya que encarnaba tres personas.