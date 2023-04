A puro pedal

En las calles rivadaviense se lo vio al candidato a intendente Marcelo Delgado, de San Juan por Todos (SJxT), en una actividad ciclística. Testigos bromearon con que tiene que pedalear con fuerza para que no se le escapen sus rivales internos, como el secretario de Ambiente, Francisco Guevara, y la ministra de Salud, Alejandra Venerando. Todos ellos tienen una "carrera" brava con los postulantes de Fabián Martín.

- Hinchadas

Al cierre de su visita por Jáchal, el gobernador Sergio Uñac realizó un acto multitudinario en el que estuvieron presentes los cinco candidatos a intendente que pertenecen a su subagrupación. Cada uno de los referentes departamentales llevó su hinchada al evento, por lo que se vivió una puja por ocupar los mejores lugares en el salón y para hacerse escuchar en apoyo al respectivo postulante. El problema fue que, al hacer uso de la palabra, cada aspirante al sillón jachallero fue tapado por un bullicio ensordecedor de la hinchada rival, por lo que ninguno pudo brindar su mensaje político con tranquilidad. El único que dio su discurso y fue escuchado por la militancia fue Uñac, lo que reflejó la fuerte disputa entre los candidatos. El Gobernador apuntó a bajar la espuma, ya que dijo que hubo "competencia de hinchada y de agrupaciones, pero nada que no le otorgue alegría a esta contienda electoral".

- Denuncia

Luego de que todos los concejales de Rawson denunciaran penalmente al intendente Rubén García por presunta malversación de fondos públicos, la causa no avanzó con la celeridad que se esperaba. ¿Los motivos? Entre ellos, la Justicia pidió documentación a la comuna y al Legislativo municipal, la que ya fue remitida. Ahora, hubo ediles que fueron convocados a declarar y, según las fuentes, no han concurrido, al punto que algunos argumentaron que tenían actividades políticas institucionales. Según trascendió, sólo dos de ellos se presentaron, el presidente del Concejo, Juan Carlos Salvadó, y la jefa de la bancada del Pro, Verónica Benedetto. En la Justicia, llamó la atención el "desinterés" porque todos firmaron la denuncia. Al parecer, "están ocupados en la campaña", indicaron las fuentes, no sin dejar de ocultar cierto malestar.