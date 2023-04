Estrategia hasta en las cartas

En una reunión con jóvenes, la intendenta de Caucete, Romina Rosas, quien va por la reelección, fue invitada a participar del juego de cartas llamado UNO. Así, sus allegados dijeron que Rosas jugó fuerte, al igual que lo está haciendo en la elección, en la que quiere seguir siendo la número 1.

- Rencillas

El intendente de Iglesia, el bloquista Jorge Espejo, quien va por la reelección, no tuvo problemas en señalar en el programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento, que su rival interno (y principal adversario), el diputado y ex jefe comunal Mauro Marinero está desplegando una "campaña relativamente sucia" en su contra. Así, destacó que está usando "personajes anónimos por las redes. No tienen mucho que decir porque los resultados están a la vista, entre lo que han hecho ellos (incorporando a Marcelo Marinero) en 20 años con el mejor momento de la minería, a lo que hemos hecho nosotros en tres años, con una minería a un 30 por ciento de lo que ingresaba en aquellos años". La disputa, se ve, será a cara de perro.

- Seguridad

En la visita del precandidato a presidente Javier Milei, la seguridad fue tan estricta que hasta el coordinador de la agrupación Desarrollo y Libertad, José Peluc, fue retenido en la puerta de ingreso donde el libertario iba a dar una charla, cuya organización también lo tuvo como uno de los protagonistas. Tuvo que salir un asistente de ayuda para que Peluc pudiera ingresar sin inconvenientes.