Tomá mate

El candidato a intendente de Rawson, Carlos Munisaga, no desaprovechó el mate que le convidaron en una recorrida. Sus asesores bromearon con la frase popular "tomá mate", la que indicaron que implica aprovechar las oportunidades, como la postulación de su líder.

¿A la caza de votos?

El candidato a vice Fabián Martín y el de la Capital, Rodolfo Colombo, estuvieron recolectando y clasificando residuos. La imagen generó bromas en el PJ, como que están a la caza de votos del frente opositor para la continuidad de sus carreras políticas.

- Interna

El malestar de Sonia Carina Recabarren, que compite por el sillón municipal de Caucete, con la intendenta Romina Rosas, que va por la reelección, data de 2019, cuando la primera, según había asegurado, no fue contenida, al igual que su equipo, en el PJ departamental ni en la estructura municipal, luego del triunfo de la hoy jefa comunal. Eso se vio reflejado en un reciente acto de campaña, cuando, según cuentan, el grupo de Recabarren casi que no le permite participar del discurso al postulante a la banca departamental, Emilio Escudero, jefe del bloque PJ en el Concejo Deliberante, ladero de Rosas. Dicen que tuvo que mediar hasta el propio Uñac para que las diferencias, por lo menos por un rato, quedaran de lado y su candidato a legislador pudiera ser parte de la movida electoral.

- Posicionamiento

En el arribo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al hotel Viñas del Sol para dar su conferencia de prensa, el que primero se ubicó para recibirlo en la puerta fue el candidato a intendente de la Capital, Rodolfo Colombo. El movimiento fue notado por integrantes de su propio frente Unidos por San Juan, los que no pudieron contener las sonrisas al ver la maniobra para "figurar" del líder de Actuar, que tiene una alianza con el Pro.

- Bronca

Luego de que Miguel Pichetto criticara a Uñac por el nuevo sistema electoral y tratara de condicionar a la Corte Suprema para que baje la candidatura del Gobernador, en el PJ local hubo malestar. Dirigentes prefirieron no hablar públicamente porque, según dijeron, no querían darle entidad al rionegrino que no ganó ni una elección en un municipio de su provincia, que estuvo con Carlos Menem y Néstor y Cristina Kirchner y que ahora está aliado al macrismo. Como Pichetto le reclamó "coherencia" a la Corte, recordaron su trayectoria, entre otros conceptos irreproducibles.