> Mujeres y una usina de ideas

El ministro Lucero se sacó una selfie con un grupo de emprendedoras del Programa Mujeres + porque, contaron, hubo tan buenos proyectos que da para tener una usina de ideas.

> Angaco: reunión sin "mazas"

Andino estuvo en Angaco con el intendente electo, pero faltó el jefe comunal, Carlos Maza, quien fue derrotado. Testigos bromearon con que no hacían falta "mazas finas para el ágape".

- Identificación

El bloquismo había pedido (y consiguió) el segundo lugar en la lista de diputados nacionales del sector de Sergio Uñac. El nombre que venía sonando (o se quiso instalar) era el de la vice del partido Laura Adámoli, pero en el partido habían explicado que, con el binomio presidencial "Wado" De Pedro - Juan Manzur, era difícil que tuviera el lugar, ya que la dirigente está lejos de la ideología kirchnerista y mucho más cerca de una postura de centro, que expresa Sergio Massa. Finalmente, este último tomó la batuta en la puja por la conducción de la Nación. ¿Hubo chances de cambiar de mujer? fue lo que se consultó en la fuerza de la estrella, a lo que respondieron tajantemente que no.

- Impulso

En la línea uñaquista, trascendió que hubo dirigentes que quisieron impulsar al intendente Emilio Baistrocchi para la candidatura a diputado nacional. Si bien perdió el municipio capitalino, sacó un caudal de votos para nada despreciable, además de que es un hombre del proyecto, señalaban sus defensores. Finalmente, el jefe comunal no tuvo un lugar y algunos peronistas explicaron que no querían que incurriera en la mecánica de la doble candidatura (que venían cuestionado), sumado a que no cuadraba en una máxima cruel del PJ: el que pierde, queda relegado. Como contrapartida, retrucaban que es un dirigente joven, con la posibilidad de reinventarse.

- Resignación

Conociendo que Producción y Trabajo se reservó los primeros lugares en los cargos legislativos, en Actuar se resignaban, aunque sea, a un tercer puesto de diputado nacional para su principal referente, Rodolfo Colombo.