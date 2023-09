¿Todo sobre ruedas?

En el Penal de Chimbas, el cortista Marcelo Lima presentó una bici arreglada por internos. Algunos bromearon al preguntarse si la Justicia “anda sobre ruedas” en lo laboral

¿Preparando el futuro?

Al excandidato a vice Cristian Andino se lo vio preparando pan casero y testigos dijeron que está “horneando” su futuro político tras el 10 de diciembre, cuando deje San Martín.

- Consejo

El dirigente político Mauricio Ibarra, actual asesor del Gobernador, reconoció en los micrófonos de Radio Sarmiento que le dio un consejo al intendente de Chimbas, Fabián Gramajo. Según indicó, le dijo que no cometa los mismos errores que cometió en su juventud. Ibarra hizo referencia a cuando decidió pelearse políticamente con José Luis Gioja, quien en su momento era gobernador. Por esa situación, el dirigente quedó excluido del Partido Justicialista (PJ) e, incluso, fundó su propio partido, pero no volvió a ocupar un cargo electivo tras dejar el municipio y ser electo diputado nacional. Sus palabras apuntaron a la decisión del chimbero de alejarse de la línea de Sergio Uñac y encolumnarse con José Luis Gioja, con el que no consiguió ningún cargo para después del 10 de diciembre.

- Concurso

Entre los profesionales que se anotaron para cubrir uno de los 14 cargos del Poder Judicial, aparece Cintia Aballay, actual concejala de Jáchal. La mujer se inscribió para el cargo de Asesora Oficial en la Segunda Circunscripción Judicial. La movida de la dirigente llamó la atención en ese departamento, ya que se suma al debate que se generó entre el oficialismo y la oposición por aquellos funcionarios que buscan ser parte de la Justicia.

- Derrota

Previo al partido por Copa Libertadores entre Racing y Boca, se pudo ver al presidente de la Corte de Justicia, Guillermo De Sanctis, muy activo y muy confiado con que su equipo resulte ganador. Incluso, comentó a periodistas que "la Academia va a desatar todo el infierno en el cilindro de Avellaneda". Tras la derrota de Racing, De Sanctis se llamó al silencio y, al parecer, estuvo días encerrado en su despacho y algunos colaboradores prefirieron esperar unos días para gastarlo.