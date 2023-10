Mate con sabor...

En una de sus recorridas, el candidato a senador de JxC, Emilio Achem, recibió con gusto un mate que le acercaron. Al ver la imagen, hubo políticos que bromearon que, si estaba dulce, era un buen augurio de que ingresase al Congreso. En cambio, si era amargo, que el resultado podía ser adverso.

> Trago compartido

En el conversatorio en Pocito, Uñac y Massa tuvieron gestos de "sintonía fina", como cuando compartieron una botella de agua, necesaria para el candidato a presidente en su charla. Hubo presentes que se ilusionaron con que esa imagen se repita y que el domingo compartan un brindis de victoria.

- Reconocimiento

Luego de la visita del candidato a presidente de UxP, Sergio Massa, hubo peronistas que salieron conformes tras escuchar su discurso y sus propuestas, pese a que el dólar paralelo se fue a las nubes y que la inflación de septiembre se disparó nuevamente y marcó otro récord bajo la batuta del actual ministro de Economía. Esos "buenos comentarios" llegaron a oídos de Mauricio Ibarra, uno de los que comanda la campaña local, a quien se le escuchó decir que era hora que le reconocieran algo. Sucede que el exintendente rawsino fue uno de los primeros justicialistas que había sellado una alianza con el tigrense, allá por 2017, cuando ambos estaban enfrentados al frente oficialista.

- Alternativa

La rueda de prensa que Sergio Massa tenía programada en Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) se retrasó por unas dos horas, lo que comenzó a generar impaciencia. Para menguar la espera, desde el Gobierno pusieron a disposición al diputado nacional Walberto Allende para cualquier entrevista. Sin embargo, el legislador no fue requerido, pero no porque no tuviese nada que aportar, sino porque los periodistas reconocieron que siempre está cuando lo llaman, por lo que, en todo caso, lo telefoneaban luego de la actividad oficial.

- ¿Aguas calmas?

La convivencia entre directivos del Departamento de Hidráulica y los regantes de la provincia no es la mejor. Incluso, circuló que durante la presentación del pronóstico hídrico para esta temporada ocurriría una manifestación. No obstante, las aguas se mantuvieron calmas, por lo menos, durante la actividad oficial. Aunque los productores presentes no evitaron mostrar sus caras largas ante las malas noticias por el bajo caudal que traerá el río.