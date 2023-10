Jenga para dos funcionarios

Alejandra Venerando, ministra de Salud, y Armando Sánchez, intendente de Pocito, se prendieron al jenga. Los que los vieron, bromearon con que deben tener equilibrio, como el juego, para encarar sus transiciones de gestión.

- Críticas

Mirta Ormeño, concejala de Capital y referente de la Junta del PJ de Concepción, también salió a respaldar a Sergio Uñac si decide presidir el partido. No fue lo único, ya que, al ser consultada por el bajo rendimiento del frente oficialista en la ciudad, tuvo críticas hacia la conducción del intendente Emilio Baistrocchi. "Hay que tener la voluntad de conducir las Juntas y todos los espacios. Esto no se decreta. Todos debemos hacer autocrítica. Tenemos que buscar la renovación con todos adentro, no renovación con los amigos". Además, indicó que "se convoca a quienes tienen un pensamiento igual al intendente. Los que miramos otra manera de hacer política, no somos convocados lo que nos merecemos". En las generales, señaló que "desde la militancia se puso todo, entre los que hay funcionarios. Desde el municipio, no se trabajó al 100 por ciento".

- Proveedores

Para el escrutinio definitivo, los únicos que llevaron café para repartir entre apoderados y fiscales fueron los de JxC. "Son ahora los que proveen", bromeaba un rival, en referencia a que serán Gobierno. Además, hubo gastadas al concejal electo de Rawson por la lista uñaquista, Ignacio Coronado, quien se sirvió dos tazas de café mientras los de JxC (a los que conoce y tiene buena onda) se sacaban una foto.