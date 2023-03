Sergio Vallejos, de Evolución Liberal, y Miguel Arancibia, de Republicanos Unidos, socios de Marcelo Orrego en el frente Unidos por San Juan (UxSJ), adelantaron que la idea es acudir directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para bajar la nueva candidatura a gobernador de Sergio Uñac. No obstante, fuentes judiciales y especialistas en materia electoral explicaron que, antes de llegar al máximo tribunal del país, se debe cumplir con el camino local que culmina con la Corte sanjuanina, tal cual lo indican los pleitos que se generaron en otras tres provincias. Caso contrario, es casi un hecho que los supremos ni siquiera analizarán las presentaciones.

Vallejos encaró la embestida de manera individual, al punto de que dijo que contrató profesionales, como Christian Cao, abogado, catedrático y doctor en Derecho, con el que se mostró en fotos, y manifestó que "hemos invitado a Orrego a que se sume, pero no hemos tenido respuestas". Así, señaló que "preparamos la acción judicial y la dejamos terminada. Estamos esperando que quede oficializada la lista (de Uñac). Cuando la Justicia la acepte, hacemos la presentación en la Corte Suprema. Vamos a pedir un per saltum". Se trata de un recurso para saltearse instancias intermedias para llegar al máximo tribunal, aunque las fuentes aseguran que no corre en materia electoral.

Por su parte, Arancibia dijo que está trabajando con los apoderados de la alianza UxSJ, ex Juntos por el Cambio, y que la idea es presentar un recurso de amparo directo ante la Corte, aunque reconoció que se manejan otras alternativas.

En tres reconocidos antecedentes en los que gobernadores de Santiago del Estero, La Rioja y Río Negro buscaron otros mandatos (aunque los casos difieren con el de Uñac), los demandantes pasaron por los Tribunales Electorales y los respectivos Tribunales Superiores de Justicia de sus provincias.

En esencia, el principal frente opositor sanjuanino, al igual que el giojismo (ver recuadro), le cuenta a Uñac como primer mandato su paso como vicegobernador, por lo que, según señalan, al ir por su segundo período al frente del Ejecutivo, no puede buscar otra reelección porque sería su cuarta gestión, cuando están permitidas tres. Sin embargo, en el uñaquismo vienen respondiendo que el vicegobernador es cabeza del Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse equiparable al titular del Ejecutivo. Es más, hacen hincapié en que son cargos diferentes y que es imposible aplicar el término reelección a dos puestos distintos, además de que la propia carta magna no dice nada sobre considerar el rol de vice de forma igual que el de gobernador, entre otros argumentos.

Hoy vence el plazo de presentación de candidatos de las alianzas ante el Tribunal Electoral Provincial. De acuerdo al Código, el organismo "debe poner a disposición de las Agrupaciones (frente) y Sub-Agrupaciones (líneas internas), por el plazo de 72 horas, las listas que se presentaron para su registración, a fin de que realicen las observaciones e impugnaciones que estimen pertinentes". Si se producen observaciones e impugnaciones, "se debe correr traslado por el término de 72 horas a los correspondientes apoderados o apoderadas". Después, "dentro de los cinco días subsiguientes, el Tribunal debe dictar resolución fundada", la cual puede ser recurrida ante el mismo organismo y, como último paso local, queda la Corte de Justicia. Luego, está la instancia extraordinaria ante el máximo tribunal del país.

UxSJ se juega mucho en el planteo por la candidatura de Uñac. Ya cuestionaron la aplicación del nuevo sistema electoral, el cual es igual a Lemas, y la Corte local calificó la presentación de "impertinente" debido a que no cumplió con los requisitos básicos, mientras que la Sala I de la Cámara Civil también rechazó otra jugada (ver dato).

Falencias

La Sala I de la Cámara Civil rechazó por "deficiente demanda" a la acción declarativa de certeza que habían presentado el partido Dignidad Ciudadana para que la Justicia se expresara "sobre la posibilidad de que el actual gobernador Sergio Uñac pueda presentarse" en el comicio 2023.

Revés a un socio del giojismo

La Junta Electoral del frente San Juan por Todos (SJxT) rechazó el jueves, por mayoría, la impugnación a la candidatura del gobernador Sergio Uñac, quien busca otro mandato, que había realizado Alberto Agüero, del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), socio político de José Luis Gioja. El planteo, que no tuvo demasiada argumentación, va en sintonía con la mirada del giojismo, dado que sostiene que el mandatario provincial pelearía por su cuarto período. Según trascendió, el organismo volteó la presentación porque no cumplió con requisitos formales que habían acordado sus representantes, entre los que se encuentran uñaquistas, bloquistas y giojistas en partes iguales. De acuerdo al reglamento de la Junta, acordado por todos sus miembros, todo escrito debe ser efectuado en formato digital, contener un número de celular (para la comunicación de una resolución) y el correo electrónico, cosas que no cumplió el PTP. Así, fue declarado inadmisible, con el voto en contra de los giojistas, que quedaron en minoría. De esa manera, ni siquiera se entró a analizar la cuestión de fondo, explicaron las fuentes.

El planteo llamó la atención por el hecho de que, si tuvo el aval de Gioja y Fabián Gramajo, intendente de Chimbas, tal como le dijo Agüero a este medio, no haya habido un asesoramiento para cumplir, aunque sea, con los requisitos formales de una presentación de tamaño calibre.