Postura. El ministro Abel Soria Vega señaló que "aquel que no puede hacer absolutamente nada porque está al día, vendrá a la tarde dos o tres veces por semana". Fuentes judiciales aseguraron que se puede adelantar trabajo.

La movida de la Corte de Justicia de obligar a todos los jueces a trabajar en la tarde tiene un referente que apunta a dejarla renga. El presidente del máximo tribunal, Abel Soria Vega, aseguró ayer que están trabajando en la acordada y que "va a ser una regla general que podrá tener excepciones para aquellos juzgados que estén al día". Y ante los que se encuentren en esa situación se preguntó: "¿Qué van a hacer en la tarde? ¿Crucigramas, palabras cruzadas?". La frase revela la contemplación que históricamente ha habido sobre los magistrados. En la práctica, existe la posibilidad de adelantar trabajo en el estudio de expedientes en un sistema que se encuentra colapsado de causas y de fijar audiencias no tan alejadas en el tiempo, en beneficio de todos los que caen o recurren al engranaje judicial.



Este medio había dado a conocer la decisión de la Corte, pero la misma apuntaba a que los jueces de todos los fueros cumplieran también sus funciones en horario vespertino. El ministro Guillermo De Sanctis luego confirmó la medida y dijo que era un hecho. Ahora Soria Vega dio su postura en una suerte de contrapunto. Inclusive el titular del Colegio de Magistrados, Sergio Rodríguez, se había mostrado a favor de la iniciativa en una entrevista en Radio Sarmiento, al punto de que había agregado que le parecía razonable que la Corte fije un horario "para despejar dudas" por aquellos que no van. Además, había indicado que los jueces que son docentes deberán adecuarse "porque primero está la función judicial" y había reconocido lo demandante de la actividad y que "estamos abarrotados de causas".



En su momento trascendió que el objetivo era que la acordada estuviera lista a fines de mayo, pero hasta ahora no hay una definición y se habla de que saldría la semana que viene. Luego de una reunión en la que los ministros analizaron la situación del juez de Instrucción Pablo Flores (ver recuadro), Soria Vega habló con los medios y tiró su postura sobre el trabajo en la tarde. Frente a la consulta sobre las excepciones, explicó que "se va a contemplar la situación de quien no tenga un expediente que despachar". Y agregó que "si hay un juez que dice "no tengo audiencia más allá de 20, 30 días y no tengo sentencia pendiente", sería una torpeza hacerlo venir" en turno vespertino. En ese marco agregó que "aquel que no puede hacer absolutamente nada porque está al día, vendrá a la tarde dos o tres veces por semana. Hay magistrados que no necesitan adelantar trabajo porque si no ha quedado el expediente para sentencia, no pueden dictarla".



Sobre ese último punto, el cortista hizo referencia a los expedientes civiles y laborales, pero magistrados que prefirieron el anonimato aseguraron que siempre hay tarea para hacer debido a la cantidad de causas. Inclusive explicaron que si no hay expedientes para sentencia, hay otro cúmulo importante que están a un paso de quedar en esa instancia (llamada autos a resolver), a los que les falta sólo algún trámite formal, por lo que pueden ir trabajándolos perfectamente para ganar tiempo. Inclusive otras fuentes señalaron que en la tarde se pueden adelantar audiencias para que no se extiendan por meses. Y en el fuero penal es difícil que un juzgado esté al día, en donde se privilegian las causas con detenidos, robos de alto impacto, abusos sexuales y homicidios, mientras que el resto queda en segundo plano por lo abarrotado del sistema. De hecho, según las estadísticas de la Corte, los números de resolución de causas en 2016 cayeron al 13,6 por ciento sobre un total de 518.153 causas.



Magistrados

84 Es la cantidad de jueces que hay en el Poder Judicial, contabilizando a los de primera y segunda instancia de todos los fueros.

En la feria de julio

Soria Vega indicó que también establecieron que en el receso de invierno, todos los juzgados deberán presentar un plan de trabajo para ver los progresos con el objetivo de ordenar sus despachos para ponerse al día. El cortista señaló que los jueces deberán designar al personal que desarrollará las funciones para cumplir con los objetivos.

La situación de Flores

El presidente de la Corte, Abel Soria Vega, informó que ayer firmaron el acuerdo en el que le ordenan al juez Pablo Flores, del Segundo de Instrucción, que dé explicaciones por supuestas deficiencias en la tramitación de alrededor de 20 causas. El ministro reconoció que hay "errores de procedimiento" y que "no son situaciones de comisión de delito. Hay demoras en la tramitación de algunas causas, el archivo de algún expediente sin haberse terminado". El magistrado quedó bajo la lupa luego de que saliera a la luz la presunta prescripción de una causa por abuso sexual que tiene como principal implicado al ginecólogo Carlos Martínez, a quien había defendido antes de ser magistrado. Flores tendrá cinco días hábiles desde el jueves para responder sobre la auditoría. La Corte puede abrir un sumario o pedir un jury o no hacer nada.