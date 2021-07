En diálogo con el programa “A todo o Nada” de Radio Sarmiento, la pre candidata a diputada nacional por el frente Juntos por el Cambio, Susana Laciar, indicó que en caso de ser electa, acompañará las politicas que sean buenas para los sanjuaninos, aunque también anunció que "nunca seremos obsecuentes".

La dirigente que encabeza la lista del frente opositor critió duramente la actual gestión del presidente Alberto Fernández. "Somos un país sin dirección, sin planificación, sin derecho a la vida. A su vez, el gobierno nacional está a 10 diputados de tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, la que ya tiene en Senadores y eso solo lo busca con la clara intención de mantener la impunidad", comentó Laciar.

Laciar insisitó en la crítica a la actual gestión con las obras de infraestructura: "Los sanjuaninos pueden decir que tenemos una buena relación con el presidente, porque alguna obra llega, pero hoy no necesitamos obras, necesitamos vacunas. Y en caso de obras, primero necesitamos políticas públicas que dejen atrás la represión impositiva que tenemos y que agobia a las Pymes y a todo aquel que tiene un emprendimiento".

Luego de ser confirmada al frente de la lista por Marcelo Orrego, Laciar apuntó que el actual gobierno nacional insiste en comparar su gestión sanitaria con el ex presidente Macri. "Estoy cansada de escuchar el A, pero Macri, subir a una persona que no está en el escneario es no hacerse cargo de las cosas. Tenemos que pensar en gobernar hacia el futuro, pensando en el díalogo, en la unión, en salvar la democracia", finalizó Susana Laciar.