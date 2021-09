En diálogo con el programa "A Todo o Nada" de Radio Sarmiento, la precandiata a diputada nacional por el frente Juntos por el Cambio, Susana Laciar, indicó que el país pasó demasiado tiempo discutiendo la foto de Olivos y se perdió el foco sobre temas fundamentales como pobreza, educación y falta de trabajo en el país y la provincia.

"Mucha gente nos ha dicho que esta bronca contra el presidente la va a expresar en las urnas, yo les digo que esto que pasó nos tiene que servir de aprendizaje, no es bueno el voto castigo. El sufragio tiene que ser por algo mejor, no por lo malo que pasó, debemos tener humildad de corregirnos cuando nos equivocamos, ese es el ejemplo que están buscando los sanjuaninos y los argentinos", indicó Laciar. Y agregó: "Hemos pasado mucho tiempo discutiendo sobre la foto de Olivos, el cumpleaños de Fabiola y dejamos de hablar de la falta de trabajo, de los problemas de educación, de la pobreza, etc,. Dejamos de lado las cosas importantes que necesita el Congreso".

En relación a las principales propuestas que tiene la precandidata que encabeza la lista opositora, Laciar destacó que resulta de suma importancia dejar de crear impuestos, bajar la carga impositiva general y la necesidad de modificar la legislación laboral.

"Al presidente le ganó la ideología, le ganó soberbia, al principio la foto junto a Rodríguez Larreta y luego un cambio total de conducta. En relación a mi propuesta, este país no puede soportar un solo impuesto más. Hay que hacer una reforma impositiva gradual para alentar a la competitividad y por supuesto modificar la legislación laboral para bajar los costos laborales de las empresas, sin tocar las remuneraciones". Y continuó: "Los chicos estuvieron dos años sin clases y hoy que continuamos en plena pandemia con nuevas variantes hay presencialidad plena sin burbujas. Es decir que las aulas nunca fueron focos de contagios, y ahora lo que tenemos que hacer es salir a buscar a todos esos chicos que se alejaron de la escuela y asegurarles sus 180 días de clases", finalizó Laciar.