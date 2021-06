Fue un balde de agua fría lo resuelto por la Cámara Federal de Mendoza que le puso freno a las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) que se iban a realizar hoy. Primero, porque un problema interno termina en la Justicia y, segundo, se resuelve a horas de iniciar los comicios.

El fallo de la Cámara respondió a un planteo que hizo la consejera superior, Mónica Morvillo, en el que solicitaba que los docentes que no concursaron su cargo no tengan derechos políticos y, por ende, no puedan votar.

Conocido el documento judicial, distintos candidatos se expresaron sobre el tema y marcaron posición por lo que entienden es la judicialización de la política universitaria.

"Estamos viviendo un grave avasallamiento de la autonomía universitaria", dijo el candidato a rector por el espacio Vamos UNSJ, Tadeo Berenguer. Y agregó, "En los primeros minutos del día de los comicios nos enteramos de una cautelar que suspende el acto más serio y necesario para la instituciónalizacion de la UNSJ. Inaudito. Esta situación le hace un daño tremendo a la salud institucional".