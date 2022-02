Que el pedido de recusación que planeó el fiscal de Estado, Jorge Alvo, contra su rol como jueza para intervenir en la causa que inició Juntos por el Cambio (JxC) para revertir la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) "nada dice" de que haya tenido una participación previa para sostener que ha juzgado de manera anticipada y que ha sentado posición jurídica. Además, que el planteo de legitimidad que se hizo en el proceso iniciado por los legisladores Juan Carlos Gioja, Leonardo Gioja y Graciela Seva "no resulta análogo" en el plantado por la oposición, por lo que no sirve de fundamento para su recusación. Con esos elemento, entre otros, la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, rechazó in límine (en el inicio del acto) el pedido de la provincia para que ella no participe en ese expediente. La respuesta de la magistrada se dio luego de que Fiscalía de Estado pidiera esta semana su apartamiento. De hecho, fuentes judiciales indicaron que el escrito salió a la luz en las últimas horas del viernes. Alvo había cuestionado la participación de Tettamanti bajo el mismo fundamento que utilizó en la causa giojista, es decir, que había prejuzgado al dictar una medida cautelar.