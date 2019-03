Recorrida. Tinelli llegó al Teatro del Bicentenario minutos antes de las 11. Uñac lo esperó en ese lugar y juntos recorrieron la obra. Además compartieron un almuerzo de poco más de una hora en Casa de Gobierno.





Marcelo Tinelli no se privó de nada en su breve visita por San Juan. Además de encarar tareas para el inicio de su programa ShowMatch, previsto para el 29 de abril, el conductor se metió de lleno en el plano político. Fue categórico al sostener que “la grieta (entre el macrismo y cristinismo) nos está llevando a un momento de inacción absoluto” y por eso “tiene que surgir una tercera opción en la Argentina”. Además, tuvo destacados elogios hacia el gobernador Uñac quien se los retribuyó al indicar que el conductor puede ser parte de un armado político nacional. Tinelli dijo que “sería un lujo la fórmula Lavagna-Uñac” para las próximas elecciones nacionales y apuntó que el mandatario local está llamado a ser “una de las personas que puede unir al peronismo dentro de la Argentina”. A su vez, Uñac dijo que el de Bolívar “es un referente nacional y tenemos muchos puntos en común. Para mí es un honor las palabras que tuvo hacia mi persona”.



Si bien la llegada del presentador a la provincia tuvo su eje central en su programa de televisión (Ver página 17), se dio en un contexto político nacional en el que su nombre viene sonando para una eventual candidatura a gobernador bonaerense. Además, ocurrió después de que mantuviera un almuerzo con el exministro de Economía de la Nación, Roberto Lavagna, quien a su vez suena como presidenciable. En rueda de prensa, Tinelli no descartó una incursión suya dentro de la política, pero dijo que no lo tiene decidido y que puede ser “ahora o dentro de cuatro años”. Sí sostuvo que “desde adentro o desde afuera quiero colaborar para mejorar la situación de los argentinos”.



La definición de Tinelli sobre Uñac y su capacidad de nuclear al peronismo se ancló en que el mandatario local ha logrado en la provincia unir en su frente oficialista a todos los sectores que a nivel nacional están separados. Incluso el presentador destacó la reunión que se dio en la provincia entre los distintos espacios en el marco de la Fiesta Nacional del Sol. Ahí llegaron referentes de Argentina Federal y del kirchnerismo, como el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el diputado nacional Agustín Rossi. También lo hizo Lavagna con quien Uñac mantuvo un extenso diálogo sobre la realidad del país.



En una recorrida por el estadio cerrado Aldo Cantoni, Tinelli se despachó con críticas tanto para el macrismo como para el kirchnerismo. Primero apuntó que la administración de Cambiemos “nos pide que creamos en algo que no podemos ver, como desde la fe o la religión. Han prometido un montón de cosas que, la verdad, no han cumplido y eso disgusta”. Mientras que luego afirmó que con el anterior gobierno se ha generado una grieta que “nos lleva a un lugar donde el consumo está absolutamente caído. Además, está armada y generada para que siempre estén ellos como dos contrincantes arriba del ring. Por eso, siento que debe haber una tercera opción”.



Por su parte, Uñac manifestó que con Tinelli “tenemos un hilo conductor que es la delicada economía nacional y la política del país. Él es un referente. Hace falta que nos involucremos mucho para sacar adelante la Nación, por eso la idea es que Marcelo pueda ser parte de un nuevo armado que incluya a todos aquellos que pretendemos un país mejor”. La figura de Uñac en el contexto nacional se vio resaltada en los últimos días luego de que no descartara una posible fórmula con Lavagna.



Tinelli x 6



“Uñac es un gran amigo y un gran dirigente político no sólo de San Juan sino también a nivel nacional. He venido con la gran posibilidad que tenemos, ojalá que se concrete, de poder hacer nuestro programa en San Juan en dos fechas”.



“Se habla mucho de San Juan en cuanto al incentivo turístico, tanto a nivel nacional como en lo internacional. Se nota la impronta que el Gobernador le ha dado a ese rubro. Lo que ha crecido la provincia está muy claro”.



“Tengo ganas de colaborar en política donde pueda viendo la situación difícil que está atravesando nuestro país. Comprometerse está bueno para todos. Tengo vocación de servicio, ojalá se dé ahora o en cuatro años, la verdad que no lo sé”.



“El deporte es una base muy importante de cualquier proyecto social. Acá se nota que trabajan mucho en las bases en todas las categorías formativas, ya sea en la inserción de los chicos en el deporte como a nivel profesional”.



“Lavagna y Uñac me parecen dos muy buenos dirigentes. Me gusta mucho la dupla. Dentro del peronismo, Roberto es una persona muy convocante. Por su parte, Sergio es un dirigente de consenso, que es lo que se necesita en este momento”.



“El índice de desocupación del 3 por ciento habla claramente de lo que es San Juan, cuando a nivel nacional es del 10 y en Buenos Aires del 11 por ciento. A uno le quieren hacer creer que van a venir las cosas y acá realmente se ven”.