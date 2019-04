Marcelo Tinelli sigue dando señales de sus intenciones de participar en la política y de su acercamiento con el peronismo. En esta oportunidad, el conductor de ShowMatch festejó en las redes sociales el holgado resultado obtenido por el gobernador Sergio Uñac en las PASO.

"Sos una gran persona, muy querido en toda tu hermosa provincia de San Juan, y artífice de la nueva construcción que nos devolverá la esperanza a todos los argentinos", publicó en su cuenta de Twitter.

No es el primer "gesto" de Marcelo con el gobernador. Hace poco más de una semana visitó la provincia, habló sobre la posibilidad de hacer su popular programa aquí y lo calificó como "un jugador muy importante" en la unificación del peronismo de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

Uñac, a su turno, le devolvió los elogios. "Yo no sé si él quiere ser candidato. Ese tema puntual no lo he hablado, debería definirlo él. Lo que sí, lo veo una persona muy atenta a la situación y que está sufriendo la crisis como la sufre cualquier argentino", dijo tras la visita.