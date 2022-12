La Subsecretaría de Trabajo, que conduce Jorge Oribe, dictó la conciliación obligatoria entre las clínicas y sanatorios privados de la provincia y los trabajadores nucleados en la Asociación de los Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA). La medida fue firmada ayer luego de una infructuosa reunión entre las partes, en la que el sector trabajador rechazó una oferta para percibir un monto adeudado del salario y el aguinaldo en cuotas. Según indicaron fuentes oficiales, ATSA se mantuvo en la postura inflexible de que los agentes de la sanidad cobren la remuneración y el salario anual complementario en un solo pago. Ante la negativa, el gremio resolvió llegar adelante un paro previsto para el jueves 22, por lo que la Subsecretaria de Trabajo decretó la conciliación obligatoria, por lo que ese día las partes volverán a encontrarse.

De acuerdo por lo establecido por la autoridad laboral, en el marco de una conciliación obligatoria, ATSA no puede llevar adelante una medida de fuerza que implique quite de colaboración. Los trabajadores sí pueden realizar asambleas en los lugares de trabajo, pero dichas reuniones "no pueden afectar el normal desarrollo de las actividades", dentro de las empresas.

El conflicto entre clínicas y sanatorios privados y sus trabajadores, entre 3.700 y 4.000 agentes directos, se presentó en noviembre cuando las empresas expresaron dificultades para hacer frente a sus obligaciones.