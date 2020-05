Se trata de una causa emblemática, ya que fue la primera que puso al descubierto el uso de facturas truchas entre empresas legales y fantasmas para esquivar el pago de impuestos nacionales en la provincia. El caso tuvo ribetes escandalosos debido al renombre de algunos de los imputados y porque la evasión giraría sobre los 31 millones de pesos. Tras 12 años y distintos vaivenes procesales, trascendió que el expediente finalmente entró al Tribunal Oral Federal para que se realice el juicio contra 13 implicados.

En la mira se encuentran Francisco Place, Graciela Vega Lecich, Daniel Brisigheli y Roberto Madcur como presuntos organizadores de una asociación ilícita que armó sociedades truchas para simular operaciones con otras que estaban en regla, con el objetivo de que estas últimas eludieran sus obligaciones con el fisco, según señala la acusación realizada por la fiscal ad hoc Gema Guilén. Y también están implicados como integrantes de supuesta la red delictiva Sebastián Fernández de Cieza, Gabriel Prieto Moreno, Celia Sansone, Patricia Madcur, Agustina Brisighelli, Luciana Turcato, Enrique Peña, Pedro Lima y Jorge Aranela.

Luego de una investigación de tres años, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) clavó la denuncia en 2008. Como está en juego la presunta evasión de impuestos nacionales, entró a tallar el Juzgado Federal Nº2, a cargo de Leopoldo Rago, quien se excusó, por lo que la causa la tomó Miguel Gálvez. Este magistrado procesó, en un principio, a 11 sospechosos, aunque luego, al ampliar la instrucción, los desvinculó. La AFIP y la Fiscalía apelaron, por lo que la Cámara Federal de Mendoza revocó el fallo contra Place, Vega Lecich, Fernández de Cieza, Lima y Peña y los terminó procesando nuevamente. Además, confirmó el sobreseimiento del resto. Ese último punto también fue apelado por el organismo recaudador y la Fiscalía ante un tribunal superior y fue la Cámara Nacional de Casación Penal la que consideró que los demás implicados quedaran en la mira, más otros dos que fueron incorporados, recordaron las fuentes.

Inclusive, Gálvez fue apartado de la causa, que al final quedó en poder del magistrado federal mendocino Walter Bento, quien terminó elevando el expediente al Tribunal Oral. Con todas esas idas y vueltas, más los distintos planteos de los defensores, el caso lleva una demora de 12 años (Ver cronología). Cuando se reanude completamente la actividad en la Justicia Federal, los integrantes del Tribunal (Hugo Echegaray, Daniel Doffo y Eliana Rattá) deben definir si se inhiben o no por alguna relación de parentesco o amistad con los imputados o si intervinieron en alguna de las instancias. Luego de ese paso, deberán citar a las partes para que ofrezcan pruebas y fijar fecha de debate, lo que perfila para el año que viene, teniendo en cuenta las restricciones que existen por la pandemia del coronavirus y las etapas procesales que aún restan, dijeron fuentes calificadas. No obstante, agregaron, la causa no estaría en riesgo de prescribir.

¿Cómo es la mecánica en general de la llamada usina de facturas? Cuando una compañía adquiere una factura trucha es como si estuviera pagando un servicio o comprando productos. Esa fingida operación, por un lado, le genera un IVA crédito, es decir, un saldo a su favor en el impuesto, lo que en el balance anual se resta del IVA débito, que se produjo cuando vendió mercaderías. De esa manera, si compran muchos documentos apócrifos, el crédito fiscal aumenta en detrimento del débito, por lo que el tributo a pagar al fisco termina siendo menor. Ahí se configura la evasión.



>> CRONOLOGÍA

2008 Agosto

La AFIP radicó la denuncia por evasión de impuestos en el Juzgado Federal Nº2, luego de una investigación de tres años.

2009 Abril

El juez Gálvez procesó a siete imputados y siguió con la investigación. Pero luego desvinculó a todos los implicados.

2013 Abril

Tras las apelaciones de Fiscalía y la AFIP, la Cámara Federal de Mendoza procesó a cinco sospechosos.

2014 Junio

La Cámara Federal de Mendoza apartó a Gálvez. La causa la tomó el juez mendocino Walter Bento.

2018 Marzo

La Fiscalía le pidió a Bento que eleve la causa a juicio con los 13 imputados que había confirmado Casación Penal.

Antecedente

El 7 de diciembre de 2018, el juez Hugo Echegaray condenó a 12 implicados en una causa por el borrado de deudas en la AFIP y la provisión de facturas truchas. La sentencia llegó luego de un acuerdo de juicio abreviado.