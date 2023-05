Conferencia. Los miembros del Tribunal dieron una conferencia de prensa en la que informaron que sólo se suspende la elección para gobernador y vice. Los sanjuaninos elegirán el domingo diputados, intendentes y concejales.

A las 15, salió a la luz el sorpresivo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual suspendió la elección de gobernador y vice de este domingo, es decir, a cinco días de la votación, cuando la cautelar para poner el freno, si era necesario, había sido presentada el 10 de abril, hace casi un mes. Así, desde la siesta, se vivieron seis horas de tensión, hasta que el Tribunal Electoral provincial dispuso que se llevará adelante el comicio para definir a los intendentes, los diputados departamentales y proporcionales y los miembros de los concejos deliberantes de los 19 departamentos. La decisión fue cuestionada por el sector de Marcelo Orrego, de Unidos por San Juan (UxSJ), al punto que adelantaron que la judicializarán.

En el organismo electoral, integrado por los cortistas Daniel Olivares Yapur y Adriana García Nieto y el fiscal General Eduardo Quattropani, explicaron que acataron la disposición del máximo tribunal judicial del país, la cual resaltaron que es taxativa dado que indicaron que se estableció específicamente que se frena la elección de gobernador y vice. Por eso, destacaron que los sanjuaninos deberán escoger entre los postulantes de las restantes categorías (diputados proporcionales y departamentales, intendentes y concejales). Además, señalaron que los intendentes habían convocado a los comicios en sus respectivos distritos en la misma fecha que la provincia, por lo que se mantiene la del domingo, debido a que no puede haber nada que la modifique, salvo, una decisión como la de la Corte Suprema. También remarcaron que las cuatro agrupaciones políticas podrán usar las boletas que ya están impresas y enviadas a las 19 sucursales del Correo Argentino, sólo que las autoridades de mesa no computarán la sección de los dos cargos provinciales más importantes.

Hubo dos demandas contra la candidatura de Uñac, a través de sus respectivas acciones declarativas de certeza: una planteada por los abogados de UxSJ y, la otra, por Sergio Vallejos, de Evolución Liberal, que integra el principal frente opositor. Fue este último planteo el que, además, contuvo una medida cautelar para suspender la elección en el caso de que los cortistas no resolvieran a tiempo, como finalmente sucedió.

Tras el retorno de la democracia, es el primer antecedente en que la Justicia suspende una elección provincial.

La resolución de los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda causó un cimbronazo político local, ya que en el oficialismo y hasta miembros de la oposición entendían que, a esta altura, no iba a haber novedades antes de la elección, de acuerdo a las versiones que habían circulado. Para frenar el comicio, los ministros echaron mano a los antecedentes del caso Santiago del Estero y Río Negro (ver claves). De este último fallo, hicieron referencia a "la virtud republicana de desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder al darle sentido a la noción de periodicidad de los mandatos" y la "renovación de autoridades". Además, indicaron que, "si el artículo 175 de la Constitución sanjuanina permitiese una nueva candidatura del gobernador Uñac, podría resultar de problemática consonancia con la pauta republicana señalada". Incluso, mencionaron que, cuando el Tribunal Electoral oficializó la candidatura de Uñac, lo habilitó para ir "en búsqueda de un cuarto mandato. Es evidente, entonces, que ese acto electoral podría producir, en breve, un trastorno institucional de difícil reparación". Si bien la cautelar no define la cuestión de fondo, es decir, si el mandatario provincial está avalado para ir o no por un nuevo período, ¿los ministros, con sus pinceladas, dejaron pistas de que bajarán su postulación? Por el momento, declararon que la causa es de competencia originaria de la Corte Suprema, suspendieron la elección de gobernador y vice del domingo y le pidieron a la provincia, que lo hará a través de Fiscalía de Estado, que dé su informe para que fundamente su postura en la tramitación del amparo en un plazo de cinco días. A partir de ahí, definirán si Uñac puede o no ser candidato.

Como no se computarán las figuras a la Gobernación, se verá el impacto en, por ejemplo, las categorías de intendente. Es decir, no se produciría el efecto arrastre o positivo que puede llegar a tener el postulante a la Gobernación sobre sus candidatos a los sillones municipales. En esencia, es el punto que critican en el giojismo y UxSJ.

Santiago del Estero

En 2013, el gobernador buscaba una nueva reelección cuando la Constitución le permitía dos. Logró la declaración de inconstitucionalidad de una cláusula que le marcaba su primer mandato. La Corte Suprema anuló dicho fallo.

RÍO NEGRO

En 2019, la Corte bajó la candidatura de Weretilneck que iba por un tercer período. Había sido electo como vice, reemplazó al mandatario fallecido y, luego, fue elegido gobernador. La Constitución prohíbe la reciprocidad en ambos cargos.

TRIBUNAL ELECTORAL

En la impugnación a la candidatura de Uñac, UxSJ utilizó jurisprudencia de ambos casos. El organismo electoral señaló, en su resolución, que no tienen nada que ver con la situación de Uñac y avaló su postulación.

> Con las urnas en los departamentos, el Correo inicia el test del escrutinio

Operativo. Las urnas y la documentación, como padrones, se encontraban en la sede del Tribunal Electoral. El Correo las trasladó a sus 19 sucursales.

En el Tribunal Electoral confirmaron que las 1.795 urnas ya se encuentran en las 19 sucursales que el Correo Argentino tiene en los departamentos de la provincia. Además, fuentes calificadas aseguraron que el personal de la empresa postal está terminando de instalar las computadoras para realizar el escrutinio provisorio y que hoy comenzará con las pruebas.

Desde el jueves, personal del Correo comenzó con el traslado no sólo de las urnas sino también de la documentación para el acto eleccionario, como los padrones, los certificados de escrutinio, actas y planillas. Además, se produjo el traslado de los votos de las cuatro agrupaciones políticas. Según las fuentes, había estimado que se iban a distribuir entre 19 y 20 millones de votos, teniendo en cuenta que hay 365 candidatos a intendente. La tarea del Correo finalizó el lunes.

Desde hoy, el personal de la empresa postal seguirá con la instalación de equipos, como computadoras, para la realización del escrutinio provisorio. El Tribunal Electoral había firmado un convenio con el Correo Argentino para que se encargue del conteo, el cual no cuenta con validez legal, pero se hace a los fines de informar a la sociedad de quiénes serán sus autoridades. Teniendo en cuenta la cantidad de listas, desde los principales frentes electorales habían calculado que los resultados estarán a eso de la 1 del lunes, dado que todo dependerá del tiempo que se tomen las autoridades de mesa para el conteo.