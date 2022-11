Que "estoy en pleno ejercicio de mis funciones y en ningún momento ha pasado por mi cabeza la renuncia" y que los concejales sólo buscan "la caja del municipio porque vienen las elecciones". Además, que "algunos han tenido expresiones golpistas". Esas fueron algunas de las frases que disparó ayer el intendente de Rawson, Rubén García, luego de que fuera interpelado el miércoles por el Concejo Deliberante. Las palabras fueron vertidas en una conferencia de prensa, en la que criticó con dureza al cuerpo deliberativo por convocarlo a dar explicaciones sobre temas que "se podrían haber solucionado con pedidos de informes o escritos a los secretarios", ya que "algunos no eran tan trascendentes para la gestión como algunos concejales decían". Si bien García cuestionó la tarea de todo el Legislativo, sus principales dardos estuvieron dirigidos, aunque no los mencionó, hacia el presidente del Concejo, Juan Carlos Salvadó, y el edil Fabián Olguín, ya que "llevan casi 20 años como concejales y no han hecho nada por Rawson". Sobre los dichos del intendente, el concejal giojista sostuvo que García "está nervioso" y mantuvo su postura de que "hay elementos para iniciar un juicio político" y que lo va a plantear en la reunión de bloque.

La presentación del intendente de Rawson sirvió como descargo a la movida del Concejo Deliberante, que lo convocó a dar explicaciones sobre su gestión y por lo que García estuvo casi 7 horas defendiéndose de los embates. Además, el jefe comunal reiteró que se presentará como candidato en las elecciones del año que viene.