Par. El gobernador Uñac siempre ha resaltado que viene de la gestión municipal y que sabe de las tareas de las problemáticas de los intendentes. Aumentó los fondos de coparticipación y está elaborando una ley sobre ese tema.

La cumbre fue en un lugar tranquilo, en una bodega de Albardón, a puertas cerradas y lejos de ocasionales flashes. Quien estuvo sentado en la cabecera de la mesa fue el gobernador y presidente del PJ local, Sergio Uñac, y los demás comensales fueron 11 de los 13 intendentes peronistas y aliados al oficialismo. En el encuentro, los jefes comunales dejaron en claro que están encolumnados detrás del conductor y que respaldarán la decisión que tome a la hora de armar las listas de cara a las legislativas.

La reunión se dio el martes en la noche y en un momento de efervescencia: se produjo luego de que en el justicialismo se dieran los primeros pasos para armar el frente electoral y sobre todo, en un clima de interna con el diputado nacional José Luis Gioja, quien, entre otros contrapuntos, apuesta a tallar en la elección de las candidaturas, aseguran fuentes partidarias.



El apoyo de los caciques departamentales resulta clave, ya que son los que manejan el territorio y movilizan simpatizantes. Si bien en el peronismo reina el verticalismo y los cuadros inferiores se abroquelan tras el líder, todo el espectro político estaba expectante frente a la movida que hicieran los intendentes, ya que aún pesa la figura de Gioja. Como manda la tradición y la esencia del PJ, hubo alineamiento hacia el conductor local. Los que ratificaron esa postura y estuvieron presentes fueron Franco Aranda, de Capital; Fabián Gramajo, de Chimbas; Fabián Aballay, de Pocito; Juan Carlos Abarca, de Albardón; Miguel Vega, de Jáchal; Jorge Castañeda, de Calingasta; Omar Ortiz, de Valle Fértil; Juan Carlos Quiroga Moyano, de 25 de Mayo; Mario Martín, de Sarmiento; José Castro, de Angaco, y el extrapartidario y aliado, Cristian Andino de San Martín, resaltaron fuentes que pidieron el anonimato.



Uno de los ausentes fue Juan Carlos Gioja, de Rawson, hermano del exgobernador, aunque desde su entorno dijeron que está en Europa. Su caso es particular, fue el primero en proponer como candidato a senador a José Luis Gioja cuando Uñac no se encontraba en San Juan, lo que sorprendió en el oficialismo. El otro que no asistió fue el bloquista Marcelo Marinero, cuyo partido viene siendo un socio clave del justicialismo. En su entorno dijeron que el iglesiano no fue invitado. Las seis intendencias restantes están en manos de basualdistas.



Ante al apoyo, el pocitano se mostró conciliador, señaló que seguirá apostando a la unidad y al consenso, pero dejó sentado que actuará y tomará decisiones en base a su rol de líder del PJ local.



Justamente, sobre quién maneje la lapicera para definir a los postulantes a senadores y diputados nacionales es uno de los ejes de las diferencias. Según las fuentes, Gioja no descarta una candidatura y quiere participar del armado, lo que choca con la postura de Uñac que se ampara en que quien manda define los nombres. No es el único contrapunto, ya que otro es la posición frente a la Nación. Mientras el Gobernador tiene que cuidar una relación institucional con el macrismo, el diputado nacional se ha parado en la vereda de enfrente, al punto que le ha resultado incómodo a Uñac pedir fondos para la provincia.



En ese escenario, encima, la semana pasada aparecieron pintadas en Capital con ataques a Uñac, que en el peronismo adjudicaron a Gioja. El legislador nacional, durante la reunión del Consejo del PJ, aclaró ante todos que “no tengo las manos con aerosol” y atribuyó la movida a “los de afuera” (Ver recuadro).



Gioja y su postura ante las pintadas

En la reunión del Consejo del PJ del lunes participó José Luis Gioja, actual titular del partido a nivel nacional. Sobre las pintadas contra Uñac, el exgobernador había dicho que “no tengo las manos con aerosol”. Además, remarcó que “hay muchos devoradores de afuera que son los que se encargan de obstruir, que hace siete meses pintaban Gioja = Cristina = López y no sé qué cosa, y que ahora pintan otras pavadas que nada tienen que ver con la realidad del peronismo que está gobernando y bien la provincia, y que tenemos que apoyar y ayudar para que así sea”. Por su parte, Uñac había afirmado que el justicialismo está “unido”, que “tenemos un Gobierno nacional que nada tiene que ver con nosotros, pero somos institucionales” y que “en agosto vamos a ganar bien en las primarias y muy bien en las generales de octubre”.



En la reunión, el Consejo del PJ convocó al Congreso partidario para el 29 de mayo a las 19,30. Este último órgano se reunirá en esa fecha y autorizará al Consejo para que conforme el frente electoral con otras fuerzas políticas.

Apostillas Menú La cita entre Uñac y los intendentes peronistas y aliados fue en una bodega de Albardón, entre la noche del lunes y la madrugada del martes. En el menú hubo picada de fiambres, empanaditas y carne asada.