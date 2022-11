La CTA de los Trabajadores ha cobrado protagonismo porque hoy llevará adelante la renovación de sus autoridades y, por primera vez en ocho años tras la división de la central obrera, habrá competencia entre dos listas. Una de ellas es la del oficialismo, que está encabezada por Sergio Calderón, quien está al frente de la conducción desde 2014. La otra está liderada por Germán Choves, quien viene de Asijemin, el gremio que nuclea al personal jerárquico minero. El comicio se hará de 8 a 18.

La CTA de los Trabajadores, cuyo referente a nivel país es el diputado nacional Hugo Yasky, no se ha caracterizado en San Juan por su visibilidad y exposición. De hecho, es una de las críticas de Choves, mientras que Calderón no contestó las llamadas ni mensajes de este medio. La central obrera es una de las escisiones que sufrió en 2011, dado que la otra es la CTA Autónoma. La de los Trabajadores cuenta entre sus filas a miembros de sindicatos, organizaciones y movimientos sociales y trabajadores autónomos y desempleados, a diferencia de la CGT. El padrón es de unos 10 mil electores, el cual aparece como sobredimensionado, aunque el verdadero número de votantes activos se conocerá hoy. En los dos comicios anteriores hubo lista de unidad, por lo que el registro de participantes fue mínimo.

Oficialismo. Sergio Calderón va por un nuevo mandato. Llegó a la CTA luego de consenso y, por primera vez, tendrá un contrincante.

En sus redes sociales, desde la lista de Calderón, la número 10, señalan que cuenta con el aval de Yasky. En el equipo está el secretario General del gremio universitario Sidunsj, Esteban Vergalito, que va como uno de los secretarios Adjunto; el dirigente social Marcelo Tejada, que jugó políticamente con el partido Nueva Dirigencia; un integrante de la Asociación de Inquilinos Sanjuaninos, y el respaldo de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar). Fuentes del sector rival hicieron hincapié en la presencia de un integrante en el oficialismo: el candidato a secretario de Finanzas, Franco Félix, exconcejal de Chimbas, quien había sido procesado por la Justicia Federal por falsificar formularios médicos para que madres pudieran percibir la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Por su parte, Choves, cuya lista es la 26 de Julio, destacó que la CTA ha terminado siendo "un grupo muy reducido de cuatro o cinco personas que lo único que hace es administrar algunas dádivas de algunos sectores, administrar la pobreza. No luchan contra la pobreza, por el trabajo digno, por más mano de obra. Entendemos que es necesario un cambio generacional, político y de visión. La CTA está por fuera de todas las luchas sociales. Si hay un conflicto que lidera un gremio, la CTA tiene que estar acompañando". Además, agregó que "la lucha sería por la inclusión al mundo del trabajo. En el mientras tanto, hay que sostener la olla de todos los sanjuaninos. Las ayudas sociales tienen que llegar y a los que realmente la necesitan y no utilizarse como una prebenda electoral". Ante la consulta de si esa es la mecánica que utiliza la actual conducción, remarcó que "tenemos mucha información que confirmaría que eso es lo que sucede". Frente a las críticas, este medio intentó contactar a Calderón, quien no respondió ni llamados ni mensajes.

Además, Choves indicó que en su lista hay trabajadores de gremios como Asijemin, UDAP y bancarios, el Frente Transversal, los movimientos Octubres y Territorial de Liberación y otras corrientes y agrupaciones.

CTA Autónoma

El 11 de agosto de este año, Cristóbal Carrizo, secretario General de ATE, ganó la elección y continuó al frente de la CTA Autónoma. El gremialista venció a la lista que encabezó Alejandro Ganyitano. El vencedor está alineado con Hugo Godoy a nivel nacional.

Datos del comicio

La elección en la CTA De los Trabajadores se realizará de 8 a 18. Los mandatos de las autoridades electas irán del 1 de diciembre de este año al 30 de noviembre de 2026. Germán Choves, del sector opositor, dijo que la Junta Electoral les quiso bajar la lista.