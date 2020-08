La compañía PAP fue una de las que quedó fuera de la licitación del transporte público, pero parece que sus directivos no se van a quedar quietos. Es que Juan José Igualada aseguró que están evaluando acudir a la Justicia a través de una acción de amparo con una medida cautelar de no innovar para poder ser parte de la competencia. Esta última medida, en la práctica, implica el pedido de suspensión del proceso, que deberá definir el juez o la jueza a la que le caiga el planteo, si es que se produce. El tiempo apremia, ya que el martes de la semana que viene se abrirán las ofertas por los 14 recorridos. Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte del Ministerio de Gobierno entendieron que la firma se había presentado fuera de término para la compra de los pliegos, aunque el empresario explicó que, en el llamado, no estaba fijado un tope límite para llevar a cabo tal adquisición y que, de acuerdo a los cálculos que han hecho de los plazos, se encontraban dentro de los períodos establecidos. Desde el Ejecutivo prefirieron no contestarle al empresario.

Según fuentes del sector, hay otras tres empresas que se quedaron afuera de la licitación: Del Sur y Media Agua, Socasa y 20 de Junio. Por el momento, desde PAP indicaron que están analizando ir a la Justicia para revertir la decisión del Gobierno, aunque no se descarta que el resto siga un camino parecido. Igualada señaló que ya presentaron dos recursos en sede administrativa, los que fueron rechazados.

El Gobierno provincial había llamado a licitación del servicio de transporte público de pasajeros por última vez en 2005 y fue por 10 años, aunque en 2015 se prorrogó. La gestión uñaquista venía trabajando en lanzar el proceso con el fin de mejorar y modernizar el servicio para los usuarios. En ese marco, concretó el llamado a mediados de julio y fijó el plazo de una semana para la compra de los pliegos que contienen los recorridos. Según habían señalado desde Tránsito y Transporte, PAP los adquirió tarde, por lo que no pudo entrar en la competencia. Sin embargo, Igualada manifestó que, en primer lugar, el llamado no contempló una fecha límite para la compra y, en segundo término, que cuando se presentaron aún estaban en condiciones de quedarse con los pliegos, de acuerdo a los cálculos que han hecho. Así, expresó que presentaron dos recursos para que se revea la decisión en sede administrativa, los que fueron rechazados. Ante esas negativas, destacó que están estudiando acudir a la Justicia.

De acuerdo a lo que había informado Jorge Armendáriz, secretario de Tránsito y Transporte, se habían vendido, en total, 18 pliegos y dos firmas se unieron para hacer la propuesta en 3 recorridos. Se trata del grupo que integran La Positiva y La Marina. El resto de los anotados incluye a El Triunfo, Vallecito, Sotur, Clasur, Albardón, Alto de Sierra, Mayo, Libertador, Nuevo Sur y Valle del Sol.

Hasta ahora son 10 las empresas que prestan el servicio, con 540 unidades distribuidas en 108 líneas. La nueva convocatoria, que regirá hasta el 2030, contempla que las líneas se irán a 117, con 559 unidades. Está previsto que el nuevo servicio se ponga en marcha a partir del 1 de enero del 2021.

Para definir qué empresa o grupo se quedará con cada recorrido, la comisión evaluadora tendrá en cuenta, por ejemplo, la experiencia en el rubro de los participantes, cómo fue la calidad del servicio que prestaron, el estado del parque automotor, si tuvo o no sanciones y la infraestructura propia, como los galpones para las unidades.

Transbordo

Una de las novedades que tendrá el servicio es que habrá un sistema de descuentos en la segunda unidad que aborde el pasajero. Pero deberán darse ciertas condiciones para gozar del beneficio. Por ejemplo, que para abordar la segunda unidad haya transcurrido un tiempo prudencial. Aún no se define el monto de las rebajas.