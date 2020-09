El ex intendente de Caucete, Julián Gil, busca recuperar algo de poder luego de que fuera ninguneado por al menos dos concejales que supieron integrar su espacio. En una nota que presentó al presidente del cuerpo deliberativo, Juan José Escobar, solicitó que se le dé de baja a la resolución por la que fue designada la secretaria del bloque Frente con Vos, Yanina Rosales, quien había sido propuesta por parte de los ediles opositores que se le dieron vuelta, Miguel Caselles y Paola Cepeda. Gil cuestionó que el nombramiento no cuenta con la firma del presidente de la bancada, Emanuel Castro, y que "no tuvo el consentimiento" de su partido Unidos Triunfaremos. Así, sostuvo que la movida de los dos concejales fue "improcedente y fuera de lugar", que ambos "violaron las disposiciones partidarias" y que el cargo de secretaria debe ser elegido por la fuerza política, la que propuso a su hija Jimena.

La situación es inusual dentro del Concejo caucetero, dado que se trata de un problema partidario que no ha sido arreglado puertas adentro y que se ha trasladado al Legislativo para su resolución. Escobar, el presidente, indicó que la nota ingresó el miércoles y le darán curso para su tratamiento. Así, explicó que, si los concejales opositores no se ponen de acuerdo entre ellos, les pedirá que lo resuelvan en el transcurso de la sesión de la semana que viene. Esto es, que voten para confirmar a Rosales o para que sea apartada y reemplazada por quien disponga el bloque. Los números no le jugarían a favor a Gil, ya que, de los tres ediles, dos están en contra.

Fuentes partidarias indicaron que el trasfondo del conflicto surgió porque, originalmente, Gil había solicitado en diciembre que el cargo de secretaria de bloque fuera para su hija, Jimena. El pedido se presentó, pero no tuvo resolución, por lo que los concejales Caselles y Cepeda presentaron una nota para que el cargo lo ocupe Rosales. Según había manifestado Cepeda (cuñada de Gil), como con Caselles son dos y constituyen la mayoría en la bancada, están facultados para pedir el nombramiento de la secretaria. Incluso, había resaltado que Castro no firmó el pedido de designación de Rosales porque estuviera en desacuerdo, sino que nunca se manifestó en contra de esa decisión, por lo que dejó que avanzaran. Ahora, el escrito que presentó el exintendente, que lo hizo como asesor letrado del Frente Con Vos, lleva la firma del presidente del bloque, pero fuentes consultadas indicaron que Castro habría sido presionado por Gil para forzarlo a ir en contra de sus compañeros. En la nota, el ex jefe comunal hizo reserva legal para concurrir a la Justicia si obtiene un revés político.