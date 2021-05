El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, llegó en la mañana de hoy a la provincia y apuntó contra el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, y el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, por negarse a suspender la clases pese a la situación epidemiológica que atraviesan.

Además, elogió la situación de San Juan y afirmó que la experiencia local "debe llevarse a otros puntos del país".

"Tenemos diferencias con Mendoza y Ciudad de Buenos Aires, no sobre la importancia de la presencialidad, sino que no toman conciencia del problema particular que significa estar en alarma epidemiológica", dijo en rueda de prensa.

debe tomar como ejemplo lo que hizo San Juan, que en 2020 fue la primera provincia que pudo transitar la presencialidad con protocolos. Pero en cuanto cambió la realidad epidemiológica, el gobernador tomó la determinación de suspender las clases presenciales. Es un proceso dinámico y la política debe tomar decisiones, aunque algunos sectores no estén de acuerdo. Vamos a cuidar la vida", agregó.

“Queremos seguir dialogando con todas las fuerzas políticas, pero para eso hace falta dos partes. Convocamos al gobierno de la Ciudad y a Mendoza, lamentablemente no acompañaron el fuerte consenso que construimos entre todos”, concluyó.