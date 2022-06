La comisión provincial que analizó la única oferta que se presentó para la construcción del túnel de Zonda dio el OK para que las tareas estén a cargo de la empresa Queiroz Galvao Construction, de Brasil. La decisión no es menor, ya que lo hizo a pesar de que la propuesta de la compañía, de 8.470 millones de pesos, fue un 69 por ciento más alta que el presupuesto oficial. Con ese paso cumplido, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino, indicó que a fin de mes el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), del Ministerio del Interior de la Nación, dará su no objeción y lo mismo hará el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para así firmar el contrato en los primeros días del mes que viene. Según indicó el funcionario, el monto de la obra fue analizado y "quedó dentro del margen que puede financiar el BID", por lo que el aporte total del proyecto, que alcanza los 66 millones de dólares, quedará en manos de la entidad internacional.

Según indicó Ortiz Andino, el presupuesto original, de 50 millones de dólares, fue calculado en junio de 2021, por lo que tuvo que ser actualizado teniendo en cuenta el avance de la inflación, lo que arrojó un nuevo monto oficial en el que la oferta de la empresa está comprendido, por lo que no fue descartada. Así, dijo que el nuevo valor "ha quedado confirmado" por lo que "va a ser aportado por el BID". En esa línea, explicó que "una vez que se firme el contrato, las tareas no van a arrancar inmediatamente porque la obra requiere un proyecto ejecutivo", aunque sí indicó que "se debe armar el obrador, traer los equipos y realizar las contrataciones necesarias con empresas locales", por lo que "se va a empezar a ver movimiento" para ejecutar la obra. Cabe recordar que, una vez firmado el contrato, la empresa tendrá 24 meses para ejecutar el proyecto.

El OK de la comisión evaluadora no es menor, porque la obra del Túnel de Zonda es central para la gestión uñaquista. Es que, al tratarse de aportes internacionales, no estarán comprometidos recursos locales que se verán afectados con la reestructuración de presupuesto que encarará el Ejecutivo, por el aumento salarial que dispuso el Gobernador para los empleados estatales. El monto del proyecto, casi 8.500 millones de pesos, responde a la magnitud de la obra que contempla la construcción de un túnel de 1.070 metros sobre la Sierra de Marquesado y el respectivo camino, el cual permitirá una vinculación más directa entre Rivadavia y Zonda, ya que acortará la distancia que hoy se recorre por la llamada Quebrada de Zonda (ver infografía). Además, se trata de un túnel multipropósito porque no sólo contemplará la circulación vehicular, sino también que contendrá el paso de las cañerías del acueducto Gran Tulum, una red de gas, fibra óptica y también un tendido eléctrico. En el momento que se realizó la apertura del sobre económico, que se dio a fines del mes pasado, Hernán Pardo, director comercial de Conosur de la compañía, había señalado que las tareas generarán, en promedio, 300 puestos de trabajo directos.

El túnel no es la única obra que será financiada con fondos del BID. El 7 de julio se hará la apertura de sobres de licitación para transformar en autopista un tramo de la Ruta 40 Sur, entre la localidad de Tres Esquinas, en Sarmiento, y el ingreso a Cochagual. La obra tiene un presupuesto de 7.200 millones de pesos. Además, una comisión del BID dio el OK para ejecutar el tramo III de la Ruta, entre Cochagual y Calle 8, en Pocito.