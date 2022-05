La oferta económica de la empresa Queiroz Galvao Construction para hacer el Túnel de Zonda fue de casi 8.470 millones de pesos, lo que representó un 69 por ciento más del presupuesto, que fue poco más de 5.000 millones. El motivo no es otro que la inflación, ya que el monto oficial se calculó en junio de 2021 y la compañía tuvo que hacer su cotización en marzo de este año. Frente a semejante salto, la comisión evaluadora deberá definir si la propuesta de la compañía está justificada y, de ser así, el ministro de Obras Públicas, Julio Ortiz Andino, explicó que pedirán la ampliación del crédito que costeará la obra, ya que destacó que, "de adjudicarse por ese monto, va a ser financiada 100 por ciento por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)". La entidad bancaria es la que nutre de recursos al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), del Ministerio del Interior, el cual entrega el préstamo. Ante la consulta, la consejera y coordinadora Ejecutiva del organismo nacional, Karina Angeletti, dijo que "lo tenemos que evaluar" y que "no se descarta" tal ampliación.

Semejante inversión responde a la construcción de un túnel de 1.070 metros sobre la Sierra de Marquesado y el respectivo camino, el cual permitirá una vinculación más directa entre Rivadavia y Zonda (Ver infografía), ya que acortará la distancia que hoy se recorre por la llamada Quebrada de Zonda. Además, el túnel será multipropósito porque no sólo contemplará la circulación vehicular, sino también que contendrá el paso de las cañerías del acueducto Gran Tulum, la red de gas, fibra óptica y tendido eléctrico. Hernán Pardo, director comercial de Conosur de la compañía, señaló que la obra generará, en promedio, 300 puestos de trabajo directos.

El directivo atribuyó la diferencia entre el presupuesto y la oferta de Queiroz Galvao Construction al proceso inflacionario que atraviesa el país, que ha impactado en todos los insumos, como el combustible para las maquinarias, el acero y el cemento que se utilizarán en la obra. La empresa fue la única que se presentó en la licitación, en la que en marzo de este año realizó su propuesta técnica (la cual pasó el filtro), fecha que se tomó como base para hacer la cotización, explicó Andrés Zini, el subsecretario de Proyectos y Licitaciones del Ministerio de Obras. La propuesta económica fue de 8.469.138.894 pesos, mientras que el presupuesto oficial, elaborado en junio de 2021, fue de 5.009.805.987.

Ortiz Andino indicó que la comisión evaluadora tendrá que hacer el análisis de precios de la propuesta. Si son correctos los números de la empresa, el funcionario destacó que "pediremos la no objeción" al banco. Es decir, lo que se solicitará es la no objeción financiera o, dicho de otra forma, el OK financiero para el nuevo monto. Es que, ante la consulta de si la provincia hará algún aporte para cubrir la diferencia, el ministro de Obras respondió tajantemente que "no, en absoluto. Es una obra que, de adjudicarse por este monto, va a ser financiada 100 por ciento por el BID". A su vez, Angeletti, del FFFIR, indicó que "tenemos que evaluar porque depende el momento en que se ha efectuado el presupuesto oficial y las actualizaciones que hay que hacer".

Si está el aval a la oferta económica, la obra podría arrancar en agosto, con un plazo de ejecución de 24 meses, expresó Zini.