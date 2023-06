A través de su abogada, la empleada que denunció administrativamente al decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Rodolfo Bloch, por presunto acoso laboral y sexual presentará hoy un pronto despacho en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) para que se defina de manera urgente y preventiva la suspensión de todas sus funciones universitarias. El máximo organismo de la casa de altos estudios tendrá hoy una sesión ordinaria, a las 18, en la que, entre los asuntos ingresados, se encuentra, justamente, el pedido de apartamiento que había efectuado la profesional hace una semana. Además, si bien no está en el temario, es un hecho que, luego de la reunión habitual, el rector Tadeo Berenguer convocará a la sesión secreta en la que todo va encaminado a que se abra el sumario contra el jefe de la unidad académica.

De acuerdo a lo que trascendió de fuentes calificadas, la mujer había denunciado en marzo en la Oficina por la Igualdad de Género, contra las Violencias y la Discriminación de la UNSJ que recibió a fines del año pasado una invitación con contenido de tipo sexual por parte, presuntamente, de Bloch, a través de un llamado telefónico. Tras el rechazo a la propuesta, expuso que fue "aislada" y "puenteada" en sus tareas laborales a la hora de la tramitación de expedientes. A su vez, el decano de Exactas habló con este medio y negó categóricamente que hubiese existido alguna insinuación sexual y hostigamiento laboral (ver aparte).

El caso estalló el 16 de este mes y, cinco días después, la empleada presentó un pedido de suspensión inmediata y preventiva contra el decano de Exactas, con el patrocinio letrado de María Alejandra Rojo, con el asesoramiento de Conrado Suárez Jofré. Este último fue el que confirmó la movida, además de resaltar que hoy presentarán el pronto despacho ante "la demora" en la respuesta.

En el primer escrito, para sostener la solicitud de la separación preventiva, la mujer expuso que en la Facultad que, "de manera permanente, asisto a un continuado ejercicio de violencia en mi contra, mediante conductas directas e indirectas, posteriores a las que fueran objeto de denuncia, de coerción, intimidación, persecución, aislamiento y humillación en mi ámbito laboral, donde ejerzo funciones". Además, la abogada planteó que, ante la negativa del pedido, se incurriría en violencia institucional por el retardo, obstaculización o impedimento en garantizarle a la denunciante el derecho "a gozar de una urgente medida protectora", en el marco de la protección integral a las mujeres, de acuerdo a la ley nacional 26.485. Por eso, la denunciante había indicado que, "ante cualquier negativa y/o demora irrazonable, me veré compelida a ocurrir ante las autoridades judiciales federales en procura de la debida tutela cautelar". De esa forma, solicitaron la suspensión no sólo de su función como decano sino también como miembro del Consejo Superior.

Desde la presentación a la fecha, no hubo respuesta, por lo que hoy plantearán el pronto despacho, "fundado en el paso del tiempo y el mantenimiento del status quo (es decir, que Bloch sigue en sus funciones), sumado a hechos nuevos", indicó Suárez Jofré. El abogado, en su rol de asesor, explicó que el denunciado se habría valido de recursos institucionales para dar "la versión" a través de "ámbitos de difusión masiva y oficial", como medios de la UNSJ, que reflejaron diarios colegas. Se verá si el Consejo trata el pedido de suspensión, además de definir la apertura del sumario.

"El sumario es clave para probar la falsedad de las acusaciones"

Decano de Exactas, Rodolfo Bloch.

"Estoy muy tranquilo. Los hechos que se me imputan no han existido nunca, es una denuncia falsa", destacó el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Rodolfo Bloch, quien resaltó que, "para mí, el sumario es clave para probar la falsedad y la mendacidad de las acusaciones". Por eso, destacó que "estoy con la expectativa de que el Consejo Superior mañana (por hoy) va a resolver hacer el sumario, que es lo importante para que esta situación se aclare". Inclusive, aseguró que "si yo tuviera que votar como consejero superior esta situación con, por ejemplo, otro decano, no tengo ninguna duda que voto que se inicie el sumario, porque es imprescindible ante una denuncia de esta naturaleza. Hay que investigar las pruebas de la parte denunciante y que termine en una conclusión".

Bloch resaltó que los hechos de la denuncia por presunto acoso laboral y sexual "no han existido. Nunca he tenido una mancha en mi desempeño. Gozo de un amplio reconocimiento de persona cabal y honesta". Por eso, indicó que "es un hecho intencional para hacerme daño personalmente y como referente de la política universitaria. Tiene toda la impronta de una operación. Tenemos algunos indicios por la aparición de algunos determinados personajes y datos que vamos recabando, estamos atando cabos. Independientemente del resultado del sumario, que no tengo dudas cuál va a ser, la denuncia en sí ya provoca una mancha. Ha constituido sobre mi persona un virtual escrache en los medios, que va a ser motivo, en algún momento, de acciones para reparar todo ese daño". Sobre su carrera política de cara al Rectorado en 2025, dijo que "yo, como tantos otros que están en acción en la Universidad, somos potenciales candidatos. De ahí que decidamos hacerlo, ahora no es el momento". También dijo que no va a participar de la sesión secreta y "no puedo, ni quiero ni he hecho ningún tipo de solicitud".