Aunque las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) están suspendidas y se viene el receso de principio de año, los armados políticos de las agrupaciones no cesan. Un reflejo es la Facultad de Ciencias Sociales, una unidad académica de peso por la cantidad de profesores y alumnos que votan. El decano Raúl García ya había adelantado que va por la reelección y salieron a la luz dos posibles contendientes, ambos abogados. Uno de ellos es el director General de Asuntos Legales de la UNSJ, José Luis Miolano, quien está enrolado en el proyecto de Rosa Garbarino como rectora. El otro que suena es el director del Departamento de Ciencias Jurídicas de Sociales, Conrado Suárez Jofré, el cual está dentro del espacio que impulsa a Jorge Cocinero para su desembarco en el máximo cargo universitario. En el último caso, fuentes calificadas aclararon que el grupo del postulante al Rectorado viene manteniendo negociaciones con García para lograr una lista de unidad, la que, si no se concreta, despejará el camino para Suárez Jofré. Incluso, no es el único que figura, ya que también trascendió el nombre de Antonio Molina, secretario Académico de la facultad.

Por otro lado, también venía asomando como candidato Marcelo Lucero, director del Departamento de Trabajo Social, aunque todavía no hay definiciones. Este último está ligado al sector de la fallecida Mónica Coca, en el que tomó las riendas el decano de Ingeniería, Tadeo Berenguer. No obstante, la agrupación también había mantenido charlas para que esté en sus filas el titular de Sociales.

Con respecto a los eventuales contendientes, Suárez Jofré, además de dirigir el departamento de Ciencias Jurídicas, es conocido por llevar adelante la querella por la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea. Fue vicepresidente del Foro de Abogados y, desde el socialismo, incursionó en política partidaria, ya que fue candidato a vicegobernador en la elección provincial de 2019 y, luego, precandidato a diputado nacional en la legislativa del mismo año.

Por su parte, Miolano, como jefe del área de Legales desde hace ocho años, ha intervenido en todas las causas civiles y laborales que se han desatado en la UNSJ. En Sociales, es titular de la cátedra de Derecho Internacional Público. Al ser consultado, dijo que "por ahora, es candidato", pero que terminará de definir su participación con el grupo.

Por otro lado, en el gabinete de García se da una llamativa situación. Es que, el secretario de Extensión, Ricardo Coca, está dentro de la agrupación "Vamos UNSJ", que ahora encabeza Berenguer. Y desde el espacio que conduce Cocinero cuentan entre sus filas al secretario Académico, Antonio Molina, al punto de que lo consideran como una de las alternativas para la puja por el Decanato, siempre que no se llegue a un acuerdo con el titular de Sociales, destacaron las fuentes.

Las elecciones se suspendieron por la pandemia del coronavirus, pero Cocinero ya presentó un proyecto para que se reactive el calendario electoral.