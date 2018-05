Lo que comenzó como un simple rumor de pasillos en Tribunales promete un escándalo de proporciones. Es que según dijo el cortista Guillermo De Sanctis, hay un juez que manda a prender las luces de su despacho para simular que está trabajando.

"He hablado con el secretario general y, quiero decir que la Corte sabe quién es este juez. Lo voy a llamar personalmente, pero si esto es así, tal como me lo han hecho saber en confidencia, es realmente vergonzoso, porque proviene de un juez que integra la Comisión Directiva del Colegio de Magistrados, y esta actitud no lo hace digno de ser juez", disparó en los micrófonos de Estación Claridad.