Tras conocerse el primer caso de coronavirus en San Juan, José Eduardo Tejada (36) descargó su furia en la red social Facebook, al punto que propuso que mataran al Gobernador ante una supuesta propagación del Covid-19. Tal definición desencadenó una investigación y el juez Benedicto Correa, del Quinto de Instrucción, procesó al implicado por la instigación a cometer delitos. Según indicaron fuentes calificadas, la resolución es inédita en la provincia tras una publicación de ese tipo en las redes sociales. Si bien el hombre se defendió al señalar que escribió ese comentario en un momento de estrés, producto del encierro generado por la cuarentena y que nunca quiso ofender ni amenazar al mandatario, el magistrado resaltó que sus mensajes fueron un estímulo a la violencia. Además, remarcó en su fallo que la libertad de expresión, consagrada en la Constitución y en tratados internacionales, es un derecho fundamental, pero que tiene ciertos límites y que no puede haber un ejercicio abusivo.

La resolución salió a fines del mes pasado, pero recién trascendió esta semana. El caso se originó el 28 de marzo, luego de que saliera a la luz la situación de la joven médica pediatra que se contagió de coronavirus tras un viaje a Europa para perfeccionarse. Ese mismo día, Tejada lanzó sus "aberrantes publicaciones", según destacó el juez, quien consideró que tienen un "contenido hostil, intimidatorio y amenazante contra el Gobernador y sus familiares, incitando a miembros de la comunidad a cometer delitos, alterando de esta manera el orden público imperante".

La definición que puso al imputado contra las cuerdas quedó plasmada en su cuenta de Facebook, la que, en líneas generales, contenía insultos y resaltaba que "te voy a enseñar a no cag... en los tuyos... Públicamente te lo digo: TE VOY A MATAR!!!!! (sic)".

La publicación llegó a manos de las autoridades, las que iniciaron una investigación y derivó en la detención de Tejada, el domingo 29 al mediodía, en su domicilio de Chimbas. Ahí le secuestraron dos celulares (uno de su mujer) y una computadora.

Según indicaron las fuentes, para enrostrarle el delito, el juez Correa tuvo varios puntos en cuenta. Uno de ellos fue que no hizo un solo comentario, sino que fueron varios. Tras el primer mensaje, después escribió "Matemos al gobernador... háganme caso". Además, Facebook inmediatamente eliminó su comentario porque "incitaba al odio". Sin embargo, Tejada redobló la apuesta y publicó que "Don Facebook me dice que no bardee al gober... me la chupa el fase y todos los que estén a fabor de Sergio uñac..." (Sic). La andanada de agresiones siguió y otro de los ejes que consideró el juez fue que el perfil del imputado estaba abierto (podía ser visualizado por cualquier persona). Incluso, su publicación fue compartida 74 veces.

Por otro lado, las fuentes manifestaron que la justificación que dio ante el juez no fue convincente, ya que destacó que lo hizo "por toda la angustia y amargura de tener a mi familia en riesgo. La publicación se dio como para generar una charla o discusión con amigos de Facebook, y si alguno de ellos podía darme su opinión a modo de alivio o descarga. En ningún modo pretendí ofender ni la persona del Gobernador ni amenazarlo", indicó.

La figura de la instigación a cometer delitos se encuentra contemplada en el artículo 209 del Código Penal, que establece un castigo de prisión que va de dos a seis años.



Prueba contundente



Las publicaciones de Tejada en Facebook fueron claves para el juez. En el primer mensaje se configura la decisión del imputado de instigar a otros a que comentan un delito, según señaló Correa. La sanción va de 2 a 6 años de prisión.