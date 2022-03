El Pro local es nuevamente noticia por los dilemas internos que envuelven a las autoridades y sus afiliados. Es que un sector insiste en que la presidencia de Enzo Cornejo ya venció y están pidiendo que se convoque a elecciones. Esta semana aprovecharán la visita de la referente y diputada Nacional, María Augencia Vidal, para hacer escuchar su postura.

Fernando Patinela, habló en Demasiada Información (Radio Sarmiento) y desestimó los argumentos de Enzo Cornejo. "No hay ninguna normativa que sostenga la prórroga de mandatos. Las autoridades actuales interpretanque por la pandemia no han podido asumir, en su momento. Es raro que las autoridades locales no hayan podido asumir, pero las nacionales y de Bunos Aires lo hicieorn en marzo del 2020", dijo.

María Eugenia Vidal llega hoy a San Juan y este sector aprovechará la visita de la referente para hacer saber su postura y pedir la intervención del partido nacional.

"Más allá de lo legal, reglamentario y de sentido común, fundarse en estas cosas es bastante grotesco", agregó.

"El Pro viene envuelto en irregularidades desde hace tres años, venimos pidiendo un veedor para regularizar democraticamente esto", sumó.