Tras una modificación a una ley en 1997, un decreto reglamentario estableció que los sueldos de las autoridades del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) se fijarán a través de su reglamento interno, es decir, por ellos mismos. Ese mecanismo derivó en que el expresidente del organismo, Jorge Rivera Prudencio, cobrara 683 mil pesos al mes, mucho más que el gobernador de San Juan. Frente a ese escenario, el Gobierno impulsará una norma que frenará tales abusos salariales, debido a que impondrá un tope, el cual está por definirse, y el que no sólo contemplará al órgano de control de la energía sino también al resto de las empresas y agencias que tengan vinculación con el Ejecutivo, lo que llevará a una equiparación entre los funcionarios que tengan las máximas responsabilidades en esas entidades. De esa manera, se evitará la insólita situación de que ganen más que el jefe de Estado provincial.

La confirmación vino de parte del vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni, quien destacó que "no resulta razonable que las autoridades de estas entidades que dependan y tengan alguna vinculación con el Poder Ejecutivo ganen más que el Gobernador". Por eso, resaltó que "la idea es que tengamos la misma remuneración por calidades funcionales similares. No noto diferencias, en cuanto a responsabilidades, entre lo que hace el titular de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), el del EPRE y el de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE). Son funcionarios importantes para la provincia, con distintas incumbencias, lo que no justifica una disparidad salarial".

En ese marco, el vice remarcó que el proyecto de ley estará entre este mes y el que viene, por lo que previó su sanción por la Legislatura durante este semestre, dado que es casi un hecho que la iniciativa no sólo será acompañada por el oficialismo sino también por la oposición.

Gattoni explicó que están reuniendo normas, decretos y resoluciones de dos distintos organismos para "promover un proyecto de ley, dado que con el gobernador Sergio Uñac venimos conversando sobre la necesidad de ordenar los salarios de las empresas, sociedades y entidades del Estado". Además, indicó que queda por definir cuál va a ser el tope y que el objetivo es fijar un parámetro general. El techo puede ser que "la remuneración sea equivalente a la de un ministro, un porcentaje del sueldo del Gobernador. Ya veremos cuál".

En realidad, el único organismo que aparece con el desequilibrio salarial es el EPRE, cuyos montos salieron a la luz en una nota de opinión de DIARIO DE CUYO, basada en información de fuentes oficiales, lo que derivó en un pedido de informes de dos diputados. En la ley de creación de la entidad, la 6.668 de 1995, el segundo párrafo del artículo 56 determinó que el presidente percibirá "una remuneración mensual equivalente a la de un secretario del Poder Ejecutivo". Pero, ese texto se eliminó con la norma 6.797 de 1997 y el decreto reglamentario indicó que las remuneraciones "serán fijadas por el EPRE por reglamento interno". Rivera Prudencio venía al frente del ente desde su creación hasta que fue echado el 30 de diciembre del año pasado por Uñac luego de que agrediera verbalmente al editor de la sección Política de este medio. El ataque de furia del exfuncionario se originó tras las consultas del periodista por un proyecto que había generado polémica (Ver aparte).

Despido

De acuerdo a la normativa, el EPRE depende directamente del Poder Ejecutivo. Tras la agresión verbal, el gobernador Uñac echó a Rivera Prudencio por violar la ley de Ética pública, "configurando un grave incumplimiento de sus obligaciones". La decisión del mandatario representó un respaldo al trabajo periodístico ante la consulta a funcionarios públicos.

>> Sueldos, cocheras, oficinas y depósito

Recambio

Tras el despido de Rivera Prudencio, el vice Oscar Trad completará el mandato. Cuando eso suceda, se llamará concurso para el puesto de presidente, el que asumirá con un salario menor al del Gobernador.

Directorio

Según fuentes oficiales, el vice del EPRE, Oscar Trad, percibía 504 mil pesos y Roberto Ferrero, del Directorio, casi 400 mil. Si sale la ley de equiparación, seguirían cobrando el mismo sueldo hasta que renueven sus puestos.

Polémica

El diputado nacional Walberto Allende criticó que Rivera Prudencio lanzara un concurso de proyectos para cocheras y depósito del EPRE en pandemia. Al usar fondos eléctricos, pidió la opinión del Tribunal de Cuentas.

Intento de censura

Ante las críticas de Allende, el Directorio del EPRE le mandó una carta notarial para que deje de hablar contra la entidad. El legislador dijo que se trató de un intento de censura y que al ente no le gustaba dar explicaciones.

Resolución

El Tribunal de Cuentas le recomendó al EPRE no usar uno de los fondos para financiar el concurso de proyectos. También analizó la compra de un terreno, pero la entidad utilizó la partida correcta y zafó de los cargos.