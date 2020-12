Cuando faltan menos de 20 días para el cierre de este 2020, el gobernador Sergio Uñac hizo un balance del año signado por la pandemia en la última emisión anual del programa "A todo o nada". Allí aseguró: "Este ha sido el año más difícil que me tocó como Gobernador, pero queda mucho en el haber".

"Da ganas de cerrar este año, que ha dejado demasiado. Mucho en el haber, otras cosas en el debe, pero yo estoy invitando a todos con quienes converso a que nos quedemos con lo positivo, por poquito que haya sido, es lo que tiene que quedar", comenzó expresando el Mandatario provincial.

Y agregó: "Este ha sido el año más difícil que me ha tocado como Gobernador, los cuatro años anteriores no fueron fáciles desde la economía. Pero este año ha sido difícil. Primero inesperado, yo nunca me pude imaginar que una pandemia podía ser parte de la vida, no sólo de los sanjuaninos, de los argentinos, sino del mundo".

A la vez que evaluó: "En el haber hay mucho. Anteayer entregamos viviendas, ayer inauguramos cloacas, agua potable, pavimiento; anoche, un centro comercial que ha tenido la ayuda de estos créditos con tasas subsidiadas por el Estado. No se paralizó una sola obra pública. Mantuvimos el quinto mejor estatus sanitarios del país, sin descuidar la economía. Son cosas importantes".

En este sentido, detalló: "Las obras emblemáticas se demoraron sólo en los primeros días de pandemia, desde marzo en adelante. Nosotros en esos días armamos un escenario de prudencia y después empezamos a tomar el ritmo normal. La ralentización las obras fue sólo durante los dos primeros meses, pero después tomaron el ritmo habitual".

Sin embargo, confió también que "en el debe pondría sin dudar la cantidad de sanjuaninos que, producto del Covid, perdieron la vida y a aquellas personas contagiadas que no pudieron cumplir sus tareas con normalidad".

Para terminar el tema sostuvo que, "la provincia no atravesó una situación económica tan dura como la de la otras, porque empezamos ordenados. Cerramos el año con equilibrio fiscal, hemos presentado un presupuesto para el año que viene con equilibrio fiscal y una fuerte apuesta a la obra pública. Y hay que valorar el Acuerdo San Juan. Cuando nos ponemos a contar todo esto, fue un año que terminó siendo relativamente positivo".