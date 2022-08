Este lunes, en rueda de prensa, el gobernador Sergio Uñac se refirió a lo ocurrido frente a la casa de Cristina Kirchner en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre la Policía y los manifestantes y opinó: “Larreta ha cometido un error tangible”.

“Primero que nada quiero rechazar la actitud de la policía de Buenos Aires. Hemos visto que no solamente se cuidaba el orden, sino que se atentaba contra quienes estaban en las inmediaciones y eso me parece que o se ve en el resto de las provincias. Teniendo en cuenta además que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una intendencia, así que el Intendente ha cometido un error tangible”, sostuvo Uñac sobre una consulta en torno a lo ocurrido.

Y agregó: “Después, llamar al orden, a la tranquilidad, que podamos expresar las ideas con tranquilidad, me parece que los argentinos quieren eso”.

Por otra parte, se refirió al cambio del Sistema Electoral en la provincia: “Desde que se aplicaron las PASO, el escenario de Primarias y el escenario de General, han sido idénticos. Solo una vez un partido político no alcanzó el mínimo que se establecía, por lo demás, en el 95 por ciento de las elecciones ha sido el mismo escenario. Así es que, no vemos necesario votar dos veces”, afirmó.

Y continuó: “En segundo lugar, cuando abrí las sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados expresé que era mi intención que la Cámara de Diputados tratara dos cosas que creo que son muy importantes. La eliminación de las Paso y la Ley de Ficha Limpia, que yo propuse una mucho más rigurosa, pero bueno, la Cámara no lo vio oportuno. Yo decía que había que invalidar a quienes se presentaran en una elección provincial, respecto de una nacional con algunos meses distancia. Pero bueno, me dijeron que eso no era posible, que el consenso de los diputados había determinado que eso no fuese así y nosotros lo aceptamos”.

Para finalizar el tema indicó: “Salta, Catamarca, todos vamos evolucionado respecto a esto. Las Primarias cumplieron una etapa respecto a la democracia argentina. La evolución de la política ha llevado a que busquemos nuevos sistemas que amplíen la participación y es lo que intenta lograr la Cámara de Diputados”.