Luego del saqueo a una distribuidora de Rawson y el intento de saqueo en un supermercado, ocurridos el pasado sábado, el gobernador Sergio Uñac afirmó que, "No hay una situación que lleve a esto, hay una incentivación para hacer esto". Y aseguró que no sólo se impondrá penas a los autores materiales sino que, "se buscará a los intelectuales".

"Fue sospechosa la actitud. Primero es un hecho repudiable, porque acá hay gente que trabaja, que tiene problemas también, como tenemos todos, pero que no hace del delito un hecho usual", comenzó afirmando el Mandatario provincial en rueda de prensa, este lunes por la mañana.

Y continuó: "Ayer estuve en comunicación con el Ministerio de Desarrollo de la Nación. Les vamos a eliminar los planes sociales a quienes han sido autores materiales. Pero también es importante que la Justicia ponga todo para determinar quiénes son los autores intelectuales. Evidentemente ha habido incentivación de algunos dirigentes, llámase sociales, políticos, eso lo deberá determinar la Justicia".

En ese contexto, sostuvo: "Hay un esfuerzo, no del Estado en sí mismo, sino de toda la sociedad, que paga impuestos para que, quienes no tienen trabajo puedan cobrar un plan social. El objetivo es que ellos puedan ordenar su vida, pero eso no debe implicar que ellos desorden la vida de los demás. Los lugares atacados son lugares de gente que trabaja, que también tiene problemas, que le cuesta, que paga impuestos para que ellos cobren un plan y encima se ven atacados por gente que cobra el plan. Entonces, vamos a ser muy rigorosos en el marco de la ley".

Para finalizar, aseguró: "Estas cosas no deben ser permitidas y el primero que no las tiene que permitir es el Estado. Por eso el Estado, a través de sus poderes, debe hacer lo que corresponde. San Juan tiene 4% de desocupación o sea que, puede ser que sea que no puede trabajar por distintas circunstancias o puede ser que sea gente que no quiera trabajar. Se veía gente muy joven, con mucha incentivación. El Ministerio de Desarrollo de la provincia invierte miles de millones de pesos al año en ayudas alimentarias. Entonces, hay salida, hay trabajo, hay que gente que tiene el plan y, si así y todo no les alcanza, tienen ayuda alimentaria. Entonces, el hecho no está socialmente, y obviamente, penalmente, permitido. No hay una situación que lleve a esto, hay una incentivación que ahora tendrá que determinar la Justicia. Pero está comprobado que hay incentivación y que hay autores materiales y autores intelectuales".