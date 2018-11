Durante la jornada de ayer, la CGT y los empresarios acordaron el pago de un bono de fin de año de $5 mil que se abonará en dos cuotas (una en noviembre y otra en enero de 2019). Esta mañana, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, afirmó que el pago será obligatorio para el sector privado, pero no para el público.

Al respecto, el gobernador de la provincia aseguró que para los empresarios "no será fácil" asumir esta responsabilidad. "Lo que la CGT ha hecho de alguna manera es complementar el esfuerzo que hace la provincia de San Juan con los esfuerzos que tienen que hacerse desde el sector privado. Entendemos que es una situación muy delicada, que no será fácil para los empresarios poder pagar este plus, pero que es necesario para los trabajadores porque el poder adquisitivo está en un estado muy delicado en el país", sostuvo Uñac.

Por otra parte, el mandatario volvió a referirse a las elecciones del próximo año. "No hay ningún decreto firmado y cuando lo firmemos no lo vamos a hacer para el 24 de marzo", señaló. "Se van a adelantar, pero no están fijadas las fechas", reiteró.