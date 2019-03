Uñac en los estudios de Radio Sarmiento

A 8 días de las PASO en San Juan, el gobernador Sergio Uñac brindó una entrevista exclusiva en Radio Sarmiento. A agenda abierta, se refirió a los temas de coyuntura provincial y nacional.

Uno por uno, lo que dijo de cada tema:

*Rechazo de los docentes a la última propuesta salarial



“La situación es entendible, pero le pedimos que entiendan que el Estado está haciendo el mayor esfuerzo”

“Va a haber mucha razonabilidad, nos vamos a volver a sentar”

“Acotar los tramos es más plata. La recaudación sigue considerablemente por debajo de la inflación. Ninguna provincia de las que vi dio el 27% y ninguna dio cláusula gatillo”

“Yo lo entiendo, entiendo la situación de los secretarios generales. Ambos sectores, de Hacienda y sindicatos docentes, han tenido la coherencia de no mezclar esto dentro de una elección”

“San Juan no está raspando el tarro, San Juan está bien en serio, lo que está mal es la situación nacional”.

*Desocupación



“Ha sido el pico más alto de la recesión el último trimestre del año pasado. Tenemos herramientas, El Tambolar y construcción del nuevo Servicio Penitenciario”.

“No se está movilizando la economía”

“Hay una realidad nacional que complica mucho la situación”

“No veo política económica a nivel nacional”

*Mauricio Macri



“Nadie la llora, en san Juan nadie la llora, le ponemos el pecho. Asumimos situaciones”

*Cristina Fernández de Kirchner



“Ella tiene la facultad de presentarse, se lo dije desde el afecto. Yo creo que ella no debe presentarse. Fui humilde en la expresión. El peronismo tiene que cuidarla a ella, en no otra vez ponerla al frente de la escena”

“Ustedes creen que Cristina va a estar esperando lo que diga yo para ver que haga ella”

El Gobernador habló de todo en Radio Sarmiento.

*Peronismo



“Debemos encontrar un sentido de unidad, no podemos seguir fraccionados. El problema es la gente que no está llegando a fin de mes”

“Si nosotros no ofrecemos una alternativa sólida vamos a ser corresponsables de las cosas que pasen”

“Nosotros proponemos unidas, si Lavagna está sólido va a ir a internas”

“Cobos dijo que el candidato más potable es Lavagna. No digo que sea el único, digo que es una opción”

“A Roberto no le quedan 20 años en la política, él dice ‘mirá yo puedo hacer un aporte’”

*Alternativa Federal



“Creo que no están viendo la película en su conjunto”

“Si vamos divididos el negocio es para otros. No sé si queriendo o sin querer, yo creo que sin querer”

“Yo no me cierro, para mí la unidad tiene que ser con el kirchnerismo adentro. Hoy el kirchnerismo tiene el mayor porcentaje electoral”

“Ella debe ser parte de un armado, pero no veo conveniente que sea candidata”

*La visita de Tinelli



“Tengo muy buena relación desde hace un muy buen tiempo”

“Está preocupado por la situación del país. El tiene una influencia para comunicar muy fuerte”

“Él no ha expresado su interés puntual”

*La posibilidad de ser vice de Lavagna



“No es un disparate que sea vice, ahora mi primera obligación es gobernar San Juan, mi deseo personal es seguir gobernando San Juan”

“Soy un hombre de desafíos. En esto no hay que descartar nada, esto es muy dinámico, muy vertiginoso”

*La propuesta de Cambiemos en San Juan



“No tiene cimientos. Escuché cosas como ‘para que la uva valga’. Los responsables fueron los que dejaron ingresar vino”

“Hacen propuesta sin sustentos, superficial. (El Frente Con Vos) Es Cambiemos en San Juan, ya va a ver en agosto y en octubre”

“¿Debatiría? No creo que pueda sumar a esta altura de la campaña”

“Proponer (boleto estudiantil gratuito) es una propuesta un tanto con falta sustento y contenido”

*Internas



“Baistrocchi ha dado sobradas muestras que tiene ejecutividad y honestidad”

“Sé que Baistrocchi transformaría la Capital”

“Hay un objetivo primario de que el Frente Todos recuperar la Capital. Temas como la Peatonal habían complicado un poco”

“Cualquier herida que surja la vamos a superar. Los dos vamos a estar en mi equipo de trabajo”

“En Caucete estamos muy bien, el que salga segundo y tercero van a estar en mi equipo. Es un departamento que no es nuestro, pero hemos puesto en la discusión política el Frente Todos”

“Yo tengo un pálpito personal en cada departamento, no voy a hablar de encuestas”

“Pablo García ha hecho una excelente campaña. Pasa como con Emilio, tengo una relación personal”