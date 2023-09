Después que Diario de Cuyo diera a conocer que se llevó adelante la primera reunión de transición en Obras Públicas entre referentes del orreguismo y de la actual gestión, el gobernador Sergio Uñac volvió a reiterar su total "predisposición" para un traspaso ordenado. Además, dejó un mensaje al sector de la construcción que viene manifestando su preocupación por los índices de inflación y las fechas de cobro.

"Ellos (por el sector de la construcción) están preocupados por los índices de inflación y el cambio de gobierno, puede ser que haya un bache que es lo que estamos tratando de acortar. Nosotros vamos a tratar de acortar como último certificado septiembre/octubre y después viene el cambio de autoridades", dijo en rueda de prensa.

"Hay que poner en caja, tienen ingresos asegurados por parte del Estado, no todos lo tienen. Quienes tienen trabajo: empresarios y constructores tienen que buscar dar un mensaje de estar agradecidos de la situación que hemos generado entre todos. Hay que ir cuidando situaciones y poner todo a disposición del nuevo gobierno para la certificación de firmas y para que el nuevo presupuesto ingrese y se trate. Vamos a tener toda la predisposición", agregó.

"No hay que buscar problemas donde no los hay. El problema está en quien no tiene trabajo, no en el que lo tiene y quieren cobrar antes. Los entendemos, pero tienen que entender la situación", concluyó.

El presidente local de la Cámara de la Construcción en declaraciones radiales habló de la delicada situación del sector. "Por lo general, cobramos a 60 días o más y la inflación tiene un efecto muy fuerte en los cobros", destacó Rins en el programa "Demasiada Información", de Radio Sarmiento, quien agregó que la modificación en el impuesto a las Ganancias, que ha llevado a que menos trabajadores paguen el tributo, "va a tener un efecto sobre los precios". No es lo único, ya que manifestó que "va a tener un impacto muy importante en el ingreso", ya que se trata de un impuesto coparticipable a las provincias. "Es muy preocupante. Si hay un recorte, esa diferencia se va a cubrir acortando gastos y la obra pública es un factor de ajuste. El gobernador electo y sus colaborados nos han transmitido que la obra pública es muy importante y tienen la voluntad de que la transición sea lo más fluida posible para resolver las partidas y los pagos".