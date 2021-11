Este lunes, en el día después de las Elecciones Legislativas, que en San Juan ganó el Frente de Todos, el gobernador Sergio Uñac analizó la situación y su futuro como funcionario. En ese contexto, adelantó que, "vamos a iniciar una discusión legislativa para ver si evitamos las PASO en la provincia".

“Esta elección le sirvió a San Juan y también al país, porque siempre es bueno que la gente se pueda expresar. Estoy muy agradecido a los sanjuaninos porque estamos adentro de un grupo de sólo 9 provincias en las que se ha podido sostener un triunfo”, comentó Uñac en diálogo con el programa de Radio Sarmiento 'Demasiada Información' (@demasiadainfosj).

A la vez, analizó: “Hasta ayer los frentes tratábamos de exponer diferencias, esa etapa terminó ayer a las 18 horas. Fue una etapa necesaria, pero ya pasó. Ahora, empieza de nuevo la etapa de las coincidencias. En San Juan hemos hecho una escuela que muestra que son muchas más las coincidencias que las diferencias entre la sociedad y entre los frentes políticos, porque ahora hacer hincapié en las diferencias no convoca a nada”.

Ante la consulta sobre una posible candidatura a la presencia en 2023, Uñac afirmó: “Yo por ahora quiero disfrutar este triunfo con los sanjuaninos, con todos, los que nos votaron y los que no, porque ahora el desafío es seguir construyendo en San Juan, que son cosas que me motivan mucho a mí. Por ahora mi horizonte es estar dos años acá. No estoy visualizando otro horizonte, pero el tiempo lo dirá. Uno siempre quiere más, pero yo estoy muy agradecido, estoy sumamente entusiasmado. Tenemos un horizonte presente que es muy importante”.

Y continuó: “Falta mucho, falta tanto. Puedo no ver chances ahora y algún día poder tener o ver chances ahora y después no tenerlas. Uno siempre quiere más, a uno le gustan los desafíos. Pero a mi me gusta lo que hago, hemos logrado muchas cosas. Llevamos 18 años de crecimiento en San Juan, hay muchas cosas para seguir haciendo. Uno siempre quiere más, pero yo estoy enfocado en lo que tengo ahora, en ser Gobernador de San Juan. Mi horizonte es estar dos años acá, pero uno siempre quiere más”.

En cuanto a cómo sigue ahora la política a nivel nacional, Uñac afirmó: “Yo digo que más allá del Frente de Todos, todos los gobiernos tienen que llamar siempre al diálogo. Yo veo bien que el presidente -Alberto Fernández- haya llamado al diálogo. Ayer el expresidente Macri, por quien tengo mucho respeto, habló de ‘estos dos años de transición’. ¿Transición de qué? Tenemos que ser más profesionales en lo que hacemos, porque si no confundimos a la sociedad. Son dos años de mandato. Veremos que sucederá en 2023. Creo que estamos inmersos en una profunda confusión. Pero yo veo muy bien que se convoque al diálogo”.

Para finalizar, el Gobernador adelantó uno de los principales proyectos que tiene pensados a nivel institucional en la provincia. "Yo dije en diciembre de pasado, que las PASO estaban siendo un tanto incómodas para la sociedad, no voy a decir inútiles, pero sí incómodas. Nosotras deberíamos simplificar un poco la tarea de votar. Hay que lograr que sea un gusto votar y no una complicación por partido doble, que es lo que ha pasado con las Primarias y con las Generales", indicó Uñac.

Y sostuvo: "No tenemos que mirar si nos conviene o no desde la política, sino si le conviene o no a la sociedad. Yo voy a empezar a mirar, con mis referentes y con los referentes de la oposición, la utilidad o no de las PASO para las elecciones provinciales. Quiero discutirlo, pienso que estaría interesante buscar un nuevo método y que la sociedad vote una única vez. Es decir, vamos a iniciar una discusión legislativa para ver si evitamos las PASO en las provincia. Me gustaría que pudiéramos votar una sola vez".