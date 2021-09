El gobernador y líder del Frente de Todos, Sergio Uñac, se reunió con más de 100 empresarios sanjuaninos para debatir temas de actualidad del sector y buscar soluciones. En este marco, pidió a los industriales y productores que lo apoyen en las próximas elecciones PASO del 12 de septiembre. “La idea es lograr un compromiso para seguir trabajando juntos”, dijo Uñac.

A pocos días de las elecciones, empezó diciendo Uñac, propuso una reunión para poder escucharlos y tener un intercambio de propuestas y opiniones, “pensando en que es mucho lo que hay en juego, lo que se ha logrado, fruto del esfuerzo de todos. En este marco de pandemia tenemos un equilibrio sanitario pero también hicimos un trabajo coordinado para mantener la economía”, dijo en su presentación.

El ministro de la Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano, organizador del encuentro, dijo que se convocó a empresarios de todos los sectores para hablar de los temas que interesan al desarrollo de la provincia. "Fue una reunión más que fructífera, donde todos manifestaron agradecimiento por la iniciativa del gobierno de crear un espacio de escucha, con la idea de aportar, brindar herramientas y soluciones. No faltó nadie, estuvieron los principales líderes de las cámaras del sector, de las agrupaciones de productores y también de los grupos de jóvenes empresarios. Industriales, exportadores y productores pudieron tomar el micrófono y simplemente agradecer, mientras que otros plantearon problemas y soluciones", expresaron.

Luego de la presentación, el gobernador destacó que gracias al esfuerzo de los grandes y de los pequeños empresarios de San Juan, la provincia no ha sufrido la pandemia como otras. “Los sanjuaninos se caracterizan porque si se caen saben levantarse y esto es algo que lo vemos a diario con nuestras líneas de inversión, con los programas de Aportes No Reembolsables que permiten que siga circulando el dinero en nuestra provincia”.

Destacó que tenía que reunirse con quienes son los responsables de haber mantenido viva la economía gracias a un acuerdo programático, pensado y planificado entre el sector privado y el sector público. “Acá están los que mantienen el empleo sanjuanino, junto con el Estado que mantiene una planta de trabajadores para poder cumplir con sus obligaciones inherentes a la función, dar salud, educación, seguridad”, dijo Uñac.

El gobernador habló de la pandemia, asumió que muchas medidas no eran simpáticas pero eran inevitables y que nada se hubiera logrado sin el apoyo del sector privado. “Sabíamos a ciencia cierta que estábamos tocando intereses, limitando posibilidades de trabajo y limitando actividades económicas, pero era necesario tomar esas medidas para llegar a este momento, mirar hacia atrás y poder reconocer entre todos que el esfuerzo valió la pena, que fuimos y seguimos siendo una provincia que logró cuidar la salud sin descuidar la economía”, aseguró.

Respecto a las elecciones, Uñac les dijo que los empresarios allí reunidos eran formadores de opinión y que por eso necesitaba expresarles que el voto es el que sostiene el sistema democrático. “En los últimos 6 años los sanjuaninos hemos tenido respeto institucional, equilibrio político, orden en la administración y una relación madura entre el sector público y el sector privado, más allá de que hayamos coincidido en algunos puntos y en otros no. Hemos construido una relación de respeto que es necesario mantener y en lo posible incrementar. Eso tenemos que manifestarlo en las urnas”, dijo.

Luego aseguró a su audiencia que en San Juan se viene un renacer de la economía; y que el gobierno apuesta por mantener el orden en la administración pública, el equilibrio social y la paz social para poder trabajar. “Sabemos que hay muchas cosas para seguir ajustando pero ustedes saben que estas son características que no se repiten en otras provincias. Sin paz social no hay actividad económica que se pueda desarrollar”, señaló.

El gobernador también destacó como la provincia ha ido sumando actividades en las últimas cinco décadas, contó que hace 50 años en San Juan había monocultivo y la actividad industrial era la vitivinícola, con un poco de olivícola. Pero a esas actividades, que se siguen manteniendo y que son orgullo de los sanjuaninos, se sumó la industria, primero potenciada por las leyes de promoción industrial.

En el 2000 se incorporó la gran minería metalífera que se mantiene activa y pronto se sumará otro gran proyecto de cobre y oro, Josemaría, el que generó una discusión a nivel nacional que ya ha salido a defender el presidente Alberto Fernández cuando en su visita a la provincia dijo que los recursos naturales son de las provincias y Josemaría es de San Juan.

Luego se sumó el desarrollo de las energías renovables con una fábrica de paneles solares y después el desarrollo incipiente del Cannabis medicinal, una actividad con mucho futuro, muy buena rentabilidad y que ya está desarrollando las primeras inversiones.

También el turismo, haciendo un paréntesis en la pandemia, ha dado un gran salto en San Juan.



Uñac mencionó la buena relación con el actual gobierno nacional. Pero también les dijo que en el Congreso Nacional San Juan necesita gente con experiencia, con trayectoria, y que sepa defender los intereses de la provincia.

Intervenciones

El primero de los empresarios en tomar el micrófono fue el titular de la Cámara de Comercio de Caucete, Luis César Agulles: “Para nosotros es muy importante esta convocatoria, hemos tenido momentos muy difíciles el año pasado y nos hemos sentido muy contenidos por el Estado que en esos momentos estuvo presente y aportando ese diálogo abierto que usted menciona”.



Uñac le respondió que se realizaron en Caucete obras muy importantes como el acueducto que va hasta Vallecito o la obra de las cloacas que ahora fue readjudicada a un empresario sanjuanino. También mencionó que pronto se entregarán 500 viviendas y se cumplirá con la erradicación de villas con otras 500 viviendas más en ese departamento. El representante de CAME Joven señaló que parten de la premisa de que “si no somos parte de la solución somos parte del problema, y como jóvenes empresarios queremos ponernos a disposición y tener visibilidad”.

Luego, Azcona habló de la actual escasez hídrica y planteó que sería muy importante reactivar los pozos de agua subterránea que tiene la provincia, como muchos otros pozos particulares que por razones económicas no se pueden hacer funcionar y esos productores necesitarían alguna ayuda. Uñac señaló que no hay perspectivas de que la situación hídrica mejore y ponderó la política del cuidado del recurso hídrico en la provincia de San Juan donde desde hace mucho tiempo tiene un sistema de diques que comenzó con La Olla y continuó con Ullum, Cuesta del Viento, Punta Negra, Los Caracoles y hoy se construye El Tambolar.

“Hemos trabajado muy bien en la idea de acumulación de agua, pero hay 5.000 kilómetros de canales en toda la provincia, 2.000 primarios y 3.000 secundarios, donde la filtración y la evaporación implica mucha perdida de agua. De los 2000 millones de pesos disponibles en crédito fiscal hay 600 para sistemas de riego o para reconversión energética”, señaló el gobernador.

Luego mencionó que San Juan es hoy la primera provincia en desarrollo de energías renovables, generando 300 megas y otros 100 que se están instalando, esos 400 megas de generación implica que el 33 % de la energía que se consume en San Juan se genera con energía solar, el 33 % es energía convencional y el otro 33 % es generación de energía hidráulica.

También se le consultó sobre el cuidado del medio ambiente, a lo que Uñac destacó que San Juan es la única provincia que tiene en todos sus departamentos plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos. “Las postales de montañas y acumulación de basura nunca más se vieron en San Juan. No es hacer minería a cualquier costo, es hacer minería responsable y en San Juan lo hacemos así”, dijo.

Vínculo con los jóvenes

Federico Valiente, representante del departamento Jóvenes Empresarios de la Federación Económica, agradeció en encuentro y ofreció su institución para que las políticas y planes para el sector lleguen a sus asociados jóvenes. Mientras que desde el grupo de Productores de Caucete también agradecieron la convocatoria y el proyecto de esta gestión para el sector productivo.

Otro productor le planteó al gobernador la posibilidad de ampliar proyectos y felicitó a la provincia por su modelo lácteo-ganadero, propuso la ampliación de fronteras de sorgo, maíz y forrajeras. También mencionó que en una escuela técnica de la provincia realizaron una prueba piloto de aceite de girasol.



Uñac mencionó que se consiguió una inversión privada para una fábrica de proceso de tomate perita y financiamiento para una nueva planta de tomate industrial, porque creció la superficie del tomate pero la capacidad para procesarlo, no.

Desde la Cámara de la Construcción de San Juan le agradecieron al mandatario que a pesar de la situación dramática que se atravesó, la obra pública nunca se paró. “Cumplimos con protocolos muy estrictos pero hemos seguido trabajando y con los anuncios que se han hecho de nuevas obras creo que todas las empresas sanjuaninas vamos a poder trabajar”, dijo. También pidió que las provincias estén protegidas respecto a empresas de afuera.

Luego mencionó que la provincia pasó de tener 800 contagios por día de Covid-19 a los actuales 30 o 40 contagios registrados diariamente. A eso se suma un programa de vacunación que ha sido más que significativo. “En el marco de la pandemia la provincia se animó a convocar a todos en el Acuerdo San Juan a escucharlos. Fruto de eso, se bajó la presión impositiva para que tengan mejor horizonte para poder invertir. Se están construyendo 5.000 viviendas, hemos firmado con la nación por 3.500 viviendas más y esto significa una inversión récord en la obra pública que va a repercutir en el consumo de materiales y mano de obra. Sigamos trabajando fuerte y cumplamos los plazos”, les dijo a los constructores.

Un histórico de la uva, José Catuco Molina, habló de los problemas de riego y de inseguridad con el aumento de robos en el campo. Planteó la necesidad de mejorar el uso y la distribución del agua y actualizar a través de un censo la cantidad de pozos, hacer consorcios de regantes y cooperativas. El mandatario respondió que se abordó fuertemente el tema de la inseguridad, en primer lugar con el sistema de flagrancia que funciona muy bien. Además se han incorporado 1.500 nuevos policías, “pero sabemos que no es suficiente y vamos a trabajar en ello”.

El planteo del problema de la mosca del Mediterráneo y el trabajo que se hace desde el Ministerio de Producción, también fue tema de la reunión.

Roberto Reverendo, empresario iglesiano, puso énfasis en el “distrito minero más importante de la provincia”, donde se tiene que trabajar para estar a la altura de las circunstancias con el proyecto Josemaría. Uñac respondió que tiene puesto los ojos en todos los departamentos, pero en Iglesia particularmente, donde el nivel de inversión de obra pública es muy fuerte con obras de acueducto, viviendas, hospital, entre otras.

Juan José Ramos, presidente de la Agrupación de Viñateros Independientes, señaló que se necesitan 150 millones de dólares para destinarlos al riego presurizado con el que se ahorra el 50 % del agua. “Con ese monto se logra que todo el campo de San Juan tenga riego presurizado. Incluso se pueden sumar más hectáreas de cultivo y más trabajo”, dijo. Mencionó los problemas de aumento permanente de los insumos del campo. Ramos también felicitó al gobernador por la obra pública en 25 de Mayo, donde tiene su finca, mencionó el hospital nuevo en ese departamento, barrios nuevos, pavimentos y agua potable que llega a más familias.



Uñac le respondió que hay problemas de economía macro, de inflación, la brecha del dólar y los fondos disponibles. “Somos la quinta provincia en exportaciones del país, tenemos que producir más y exportar más. Vamos a transmitir esa inquietud al gabinete nacional”.

Antonio Giménez, presidente de la Cámara de Comercio Exterior, rescató la paz social lograda entre todos. “San Juan tiene paz social, a diferencia de otros territorios donde hay que transitar por un mar tormentoso. Cuando usted era intendente de Pocito, las exportaciones no llegaban a 140 millones de dólares, San Juan llegó exportar 2.000 millones de dólares gracias a la minería, pero también sumando la base agroindustrial”, dijo Giménez. Señaló también el proyecto para establecer la zona primaria aduanera que lleva un par de años.

Contó que la pasa de uva sufre varios embates de la política mundial y nacional, fundamentalmente por una caída de precios. “El proyecto de la zona primaria, que hasta llegó a tener presupuesto nacional, creo que debemos volver a ponerlo sobre la mesa, porque además con alguna ayuda, como puede ser la promoción a las exportaciones, podría permitirle a la industria de la pasa soportar los embates de quienes no están saliendo por San Juan. Se están llevando cantidades importantes y afectando un mercado que tenemos que cuidar todos”, aseguró Giménez.

Le respondió el gobernador que le parecía muy buena la idea de retomar este proyecto porque hay muchos productos que salen de San Juan y no hacen aduana en la provincia.

Jorge Turcato, también productor de pasas de uva, destacó que este año se agravó la posibilidad de exportar. “Invertimos en nuestras empresas, tenemos tecnología de punta, y sufrimos ahora los embates de estos exportadores truchos en San Juan. Hay 35 plantas industriales de pasas con capacidad y tecnología para poder exportar, sin embargo en todo el país hay 84 firmas exportando pasas de uva, ¿cómo? si somos 35 ¿de dónde sale el resto? Eso está pasando con esta diferencia del dólar”, aseguró.

La gente de CASETIC agradeció la convocatoria, también hablaron empresarios del sector turístico haciendo referencia a su situación.

Finalmente, Uñac dijo que el aporte que hizo el sector privado para soportar la pandemia fue de lo más significativo. Y que desde el gobierno seguramente se cometieron errores pero siempre estuvieron para escuchar y buscar soluciones. Aseguró que aquellas cuestiones de origen provincial pueden resolverlas, mientras que para los problemas de origen nacional está el compromiso de gestionar ante quien corresponda.

“Es muy importante que hayamos tenido este ida y vuelta. El 12 de septiembre hay elecciones y se definen muchas, cosas el presente y el futuro de la provincia de San Juan. Lo que podamos hacer en conjunto va a repercutir en el mantenimiento de esta situación económica, social y política que hemos construido en la provincia”, dijo. Y agregó que para lograrlo necesita de todos y trabajar en conjunto.

“Yo pertenezco a este proyecto nacional pero primero soy de San Juan y eso lo he demostrado muchas veces. No me limiten la posibilidad de seguir gestionando para San Juan, para la economía de la provincia, para el sector público y el sector privado. Quiero seguir gestionando para que entre ustedes y nosotros en conjunto podamos seguir generando más puestos de trabajo, que es el primer paso para seguir manteniendo la paz social”, finalizó.