Con el Gabinete. El Gobernador mantuvo primero el encuentro con su equipo. Fue el primero después de las primarias del 12 de septiembre.



Tal cual había adelantado este medio, Sergio Uñac reunió ayer a su Gabinete, pero no fue el único encuentro que encabezó, ya que también estuvo con los socios y adherentes del Frente de Todos (FdT). ¿El objetivo? Pedir que se redoblen los esfuerzos en la gestión y poner el oído en la gente, por un lado, y salir a trabajar desde ya para mostrar los logros obtenidos y lo que queda por hacer, con la mirada puesta en la general del 14 de noviembre, en cuya elección apuestan a mantener los dos diputados nacionales que "representen los intereses de San Juan". De esa manera, el Gobernador cerró filas con las patas de la coalición, dado que la semana pasada había llevado a cabo una cumbre con los intendentes oficialistas.

El presidente del PJ se reunió ayer a eso de las 10 con sus ministros y secretarios de Estado y a las 13 con los integrantes del FdT, entre los que estaban los representantes de partidos y agrupaciones, de la CGT y las 62 Organizaciones Peronistas.

Además de la bajada de línea sobre la gestión, hubo otros mensajes por parte de Uñac que atravesó a ambos encuentros. Entre ellos estuvo el de llevar tranquilidad y el de no dramatizar el resultado de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 12 porque, si bien la coalición redujo el caudal electoral que venía cosechando en comicios pasados, al final se terminó imponiendo ante Juntos por el Cambio (JxC), al punto de que San Juan fue una de las pocas provincias en las que el FdT sacó más votos que sus adversarios, en el marco de la oleada nacional que golpeó al Gobierno del presidente Alberto Fernández. No obstante, todo eso no significa relajarse, ya que hubo un pedido para salir más a la calle, que se incremente el contacto con el vecino y que se lo escuche, como viene sucediendo, para mejorar en lo que haya que retocar, dijeron distintas fuentes que participaron de las reuniones.

De hecho, trascendió que los candidatos saldrán a ciertos departamentos para juntarse con referentes y dirigentes departamentales para agradecer el trabajo realizado e ir diagramando las tareas de cara al inicio de la campaña electoral.

El vicegobernador Roberto Gattoni señaló en Radio Sarmiento que en la reunión de Gabinete "no se habló de ningún tipo de cambio ministerial" y que, tras los resultados de las PASO, "debemos hacer una buena lectura y fijarnos qué podemos corregir y solucionar, eso nos da la obligación de mejorar".

En el encuentro con los integrantes del FdT, trascendió que Uñac pidió que las diferencias internas, que existen en toda coalición, se minimicen hacia el horizonte puesto en la instancia decisiva de las legislativas. De los asistentes nació la sugerencia de que los funcionarios bajaran a la calle, a lo que el Gobernador resaltó que "cada uno sabe el trabajo que le toca y qué tiene que ajustar", indicaron las fuentes que reconstruyeron el mensaje.

El frente que conduce Uñac superó por poco el 43 por ciento de los votos, lo que le permitió sacarle una ventaja de casi cinco puntos a JxC. Si bien el oficialismo retrocedió en cuanto a lo que viene consiguiendo desde hace 16 años, puertas adentro también se había analizado que la alianza opositora que lidera Marcelo Orrego no creció con respecto a lo que había conseguido en la general de 2019, que estuvo en el orden del 38 por ciento. Sin embargo, en Juntos por el Cambio están con expectativas de captar adhesiones de las fuerzas políticas que quedaron relegadas y de ganar.

Para triunfar y elevar el caudal electoral, el oficialismo apunta a seguir plebiscitando la gestión provincial y las municipales para mostrar los logros en materia social, económica y sanitaria.