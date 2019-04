Escrutinio. El conteo de los votos por parte de los presidentes de mesa se realizó dentro de un plazo normal. La carga de datos estuvo en manos de personal del Correo Argentino.

Sergio Uñac y su equipo trabajaron en estas PASO para obtener un caudal de votos importante y los números provisorios así lo revelaban al cierre de esta edición. El Gobernador, que va por su reelección con el Frente Todos, alcanzaba casi el 56 por ciento de adhesiones y le sacaba más de 22 puntos al intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego, que encabeza la coalición Con Vos, ex Cambiemos. La cifra obtenida por el pocitano también refleja un crecimiento con respecto a las primarias de 2015, en las que logró el 52,3 por ciento. El caudal representa un claro respaldo a su primera gestión y lo catapulta para repetir el resultado en las generales del 2 de junio. Y no sólo eso, ya que una ventaja de tal magnitud lo posiciona en el escenario del PJ nacional para estar en la mesa de definiciones de cara a la presidencial de agosto y octubre. Uñac inclusive no descartó jugar por algún cargo, como ser vice del exministro de Economía, Roberto Lavagna.



Los resultados de las PASO reflejan la polarización entre Uñac y Orrego. El primero armó su sociedad con el PJ tradicional, el Frente Renovador con el ibarrismo y el kirchnerismo, más un rosario de aliados entre los que sobresale el bloquismo. El segundo conformó su alianza con el PRO, la UCR y el bloquismo disidente, entre otros. Es decir, el justicialismo, como cabeza del armado, y Cambiemos, un calco del tablero nacional.



Víctima de tales extremos, Martín Turcumán, del novel Frente San Juan Primero, quedó ubicado en un lejano tercer lugar (ver página 7). En el cuarto casillero se posicionó Nancy Avelín, de la Cruzada Renovadora, y en el quinto, Gustavo Fernández, de Dignidad Ciudadana. En la tabla de abajo quedaron Marcelo Tejada, de Nueva Dirigencia; Alberto Agüero, del PTP, y Mary Garrido, de la Nueva Izquierda.



El primer test electoral de la provincia también puso en juego internas al rojo vivo en el peronismo en ciertos departamentos, en los que el foco estuvo centrado en Capital y Rawson. En el primero, el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, destronó al actual intendente Franco Aranda. En el segundo, Rubén García le ganó a Pablo García Nieto (ver página 5). Uñac abrió la competencia puertas adentro con el objetivo primario de llamar la atención del electorado y así captarlo para acumular votos para su figura. Y luego, para definir sucesores, liderazgos en los distritos en los que el oficialismo no es gobierno o donde el peronismo se encuentra dividido. Su bajada de línea fue que los que pierdan después deben acompañar al ganador. Si no, no habrá contención.



El Gobernador festejó el primer puesto en la sede del PJ, en donde reunió a la casi totalidad de sus candidatos. En el acto, resaltó que van a trabajar para llegar a las generales con números superiores a los conseguidos en las PASO (ver página 7). Con los resultados provisorios, Orrego se dio una vuelta por su búnker y se mostró conforme con el resultado, sobre todo porque tuvo tres meses para hacer campaña (ver página 6). Con más del 90 por ciento de las mesas escrutadas, el santaluceño conseguía el 32 por ciento de los sufragios, el porcentaje histórico que había logrado su predecesor, el senador Roberto Basualdo.



De acuerdo a los números provisorios, Uñac consiguió ubicarse en lo más alto en 18 departamentos. La excepción fue Santa Lucía, terruño en el que Orrego lleva dos buenas gestiones y su hermano Juan José se encamina a ser su sucesor. Los ahora candidatos departamentales del frente oficialista y sus aliados además estaban ubicados en el podio de la tabla en 17 distritos. Además de Santa Lucía, Rivadavia era el otro territorio opositor.



En la campaña, Uñac hizo hincapié en el modelo que implementó en San Juan. Las bases son una provincia equilibrada económicamente, al punto que inyecta recursos incluso en obras públicas nacionales, en la contención de los sectores vulnerables y la inversión para la participación privada. En contraposición puso al proyecto de Cambiemos, con el que asoció a Orrego, el cual “tiene una excesiva mirada al sector financiero” que no genera empleo, resaltó ayer. Por su parte, el santaluceño trató de despegarse de la imagen de Cambiemos al renombrarlo Con Vos y tiró algunas propuestas que recibieron duros cuestionamientos del oficialismo. En una campaña sin estridencias, se limitó a recorrer la provincia y visitar a sus candidatos y a los vecinos.