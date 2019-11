Como había anticipado este diario y a 20 días de que Sergio Uñac inicie su segunda gestión, el mandatario confirmó que sumará dos mujeres a su gabinete, estirando a cuatro el número de representantes femeninas. El pocitano afirmó que la actual secretaria de Hacienda, Marisa López, será la titular de esa cartera, y la misma suerte correrá Fabiola Aubone, hoy secretaria, en el Ministerio de Gobierno. Del resto del gabinete no quiso hablar, pero se supo que ha ido confirmado a cada uno de los ministros, salvo los titulares de la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación; y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Tulio Del Bono y Raúl Tello respectivamente. Lo que sí reiteró es que sacará el área de Seguridad de Gobierno para elevarla al rango de Secretaría de Estado. Hasta el momento no está asegurado quién comandará los destinos de la flamante división y Uñac tampoco dio pistas, pero fuentes cercanas al mandatario indicaron puede llegar a recurrir a una figura extrapartidaria.



Uñac ya había adelantado hace algunas semanas que iba a tener el equipo confirmado a fines de noviembre. Y si bien no dio muchas señales, hay algunos ministerios cuyas continuidades estaban cantadas: Jorge Chica y Claudia Grynszpan, por ejemplo. El titular de Deportes tiene la Vuelta a San Juan dentro de dos meses. Y la de Turismo, la Fiesta del Sol. Si el mandatario no los tocó antes, era porque los funcionarios tenían la continuidad asegurada, razonaron anoche en Casa de Gobierno. Además, muchos funcionarios, en off o en declaraciones públicas, habían confirmado otros movimientos. Un ejemplo de eso fue el intendente de Pocito Fabio Aballay, quien tendrá un enroque con Armando Sánchez en el Ministerio de Desarrollo Humano. En rueda de prensa, el pocitano sostuvo que habló con Uñac del futuro de la cartera, la que conducirá el mes que viene. Esa movida también generará la salida de Aballay en la Cámara de Diputados, banca que será reemplazada por Marcela Monti.



El OK a López y Aubone responde a lineamientos que el propio Gobernador viene manifestando. Primero sostuvo que en las carteras en las que tiene cambios obligados (Roberto Gattoni será vicegobernador y Emilio Bastrocchi asumirá como intendente de la Capital) quienes corrían con ventajas para asumir en esos puestos eran los integrantes de los equipos de cada ministerio. Luego, en rueda de presa, dijo que "es probable que haya más mujeres en los primeros lugares". Con los cambios que se vienen, casi el 30 por ciento del gabinete estará integrado por mujeres, cifra diferente al 2015 cuando Claudia Grynszpan era la única mujer.



Por otro lado, quedó a la vista que el pocitano ha priorizado la gestión que hasta el momento han desarrollado sus colaboradores ya que, en principio, de los 14 puestos que están en juego, sólo en tres hay cambios y todos son obligados. Alberto Hensel de Minería sigue sonando con fuerza para ser parte del equipo del presidente Alberto Fernández, pero si eso no ocurre, continuará en su lugar, indicaron las fuentes. Otras de las confirmaciones de cambios dentro del Ejecutivo son las que adelantó este medio: el director del IPV Juan Pablo Notario dará un paso al costado para dejarle el lugar a Marcelo Yornet, hoy director de Arquitectura. A su vez, el subdirector Daniel Gimeno irá a la Obra Social Provincia por Javier González. También quedaron confirmadas las salidas de Roberto Correa, de la Secretaría de Salud, y de Ariel Lucero, secretario de Agricultura del Ministerio de la Producción, para desembarcar en la empresa estatal de Cannabis Medicinal.



Otros cambios



Con las confirmaciones de que secretarios de distintas áreas ocuparán otros cargos o ascenderán en jerarquía en el Ejecutivo, Uñac deberá nombrar a nuevo personal. Así ocurrirá en Salud, Producción, Hacienda y Gobierno. Dichos funcionarios son clave ya que representan los brazos ejecutores de las directivas que bajan tanto el Gobernador como sus ministros.



En Diputados



Tanto Alberto Hensel, de Minería, como Fabio Aballay, de Pocito, fueron electos diputados. El primero encabezó la lista de proporcionales y el segundo como representante comunal. Es un hecho que el de Sarmiento no asumirá, por lo que su banca será ocupada por Rubén Carrión. En el caso de Pocito, Aballay llegará a Desarrollo Humano y Marcela Monti, a la Cámara.