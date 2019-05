El gobierno nacional continúa intentando lograr un acuerdo con la oposición, lo más amplio posible, que logre calmar el clima de inestabilidad fnanciera que genera la incertidumbre política. En ese marco convocó a varios dirigentes de la oposición para consensuar diez puntos básicos de trabajo a futuro.

En diálogo con la prensa, esta mañana el gobernador de la provincia se refirió al tema. "Ayer me cursaron una nota que aún no hemos desplegado en su totalidad. San Juan no se va a rehusar al diálogo. No hay una convocatoria formal, es solo una comunicación de los diez puntos", sostuvo Sergio Uñac.

En tono crítico, el mandatario aseguró que el pedido de consenso "carece de la palabra producción. Hacen falta acciones activas para hacer que la minería pueda crecer, que el sector privado tenga medidas concretas. Quiero ser bastante prudente con la situación. Hubiese sido más posible en el comienzo... hubiese sido más importante si se incluían medidas relativas al desarrollo. Tenemos la mejor predisposición, pero hace falta conversar un poco más", agregó.

Además, Uñac señaló que la proximidad de las elecciones condiciona un poco el acuerdo. "Esto el año pasado tenía un tinte institucional

y ahora está absolutamente entremezclado, está un poco a destiempo", concluyó.